Il messaggio criptico sui social

La situazione ha lasciato delusa e amareggiata la compagna di McNeil, consapevole di quanto il giocatore desiderasse vestire la maglia del Crystal Palace. Di seguito alcune parole condivise dalla stessa sui social: “Dwight, sono sempre stata ammirata dal tuo modo di lavorare, dalla tua costanza e da quanto cuore metti in ciò che fai. So quanto ami il tuo lavoro e questo sport, e quanto sei consapevole di essere fortunato a fare ciò che la maggior parte dei bambini sogna. Crederò sempre che ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti e, con il tuo impegno e la tua dedizione, non dubiterò mai che il meglio debba ancora venire. Non vedo l’ora di vedere cosa sarai capace di raggiungere".