La fidanzata diDwight McNeil ha pubblicato un post criptico sui social media, criticando il Crystal Palace per il mancato trasferimento del giocatore. L’esterno offensivo era pronto a lasciare l’Everton nell’ultimo giorno di mercato, dopo che era stato raggiunto un accordo con il Palace per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.
LA DELUSIONE
Everton, salta la cessione di McNeil al Crystal Palace: la fidanzata attacca il club sui social
Il motivo del trasferimento saltato—
McNeil aveva già sostenuto le visite mediche nelle ultime ore della finestra di mercato, in vista di un trasferimento al Selhurst Park dal valore complessivo di circa 20 milioni di sterline. Tuttavia, allo scoccare delle ore 19:00 — orario di chiusura del mercato in Premier League — l’operazione, ormai prossima alla conclusione, è saltata.
Al momento sono poche le informazioni ufficiali riguardo il mancato trasferimento, ma secondo quanto riportato dalla redazione di talkSPORT, il blocco dell’operazione sarebbe stato causato dalla presentazione tardiva della documentazione necessaria, avvenuta oltre il termine stabilito per la chiusura della sessione invernale.
Il messaggio criptico sui social—
La situazione ha lasciato delusa e amareggiata la compagna di McNeil, consapevole di quanto il giocatore desiderasse vestire la maglia del Crystal Palace. Di seguito alcune parole condivise dalla stessa sui social: “Dwight, sono sempre stata ammirata dal tuo modo di lavorare, dalla tua costanza e da quanto cuore metti in ciò che fai. So quanto ami il tuo lavoro e questo sport, e quanto sei consapevole di essere fortunato a fare ciò che la maggior parte dei bambini sogna. Crederò sempre che ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti e, con il tuo impegno e la tua dedizione, non dubiterò mai che il meglio debba ancora venire. Non vedo l’ora di vedere cosa sarai capace di raggiungere".
Parole cariche di affetto ma anche di delusione, che testimoniano la forte volontà del giocatore di trasferirsi alle Eagles. Dopo il messaggio della compagna, non è mancata la risposta dello stesso McNeil, che ha ribadito la propria amarezza per l’operazione sfumata, ma si è detto pronto a voltare pagina e a dare il 100% per l’Everton. McNeil dovrebbe dunque essere regolarmente convocato e disponibile per la sfida di sabato 7 febbraio al Craven Cottage, dove l’Everton affronterà il Fulham.
© RIPRODUZIONE RISERVATA