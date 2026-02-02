"Ogni squadra ha bisogno di un attaccante di talento e prolifico che possa fare la differenza e noi abbiamo in rosa Mateta che al momento è davvero importante e sta facendo benissimo. Da quando sto qui in due anni, è sempre stato il nostro migliore marcatore, inutile negarlo. Se resterà? Non lo so. Certo che ci sarà o lui o un altro giocatore, magari nuovo ma abbiamo bisogno di un centravanti di peso", conclude. Dall'Inghilterra sono certi della buona riuscita dell'affare con i rossoneri, in particolar modo con l'arrivo di Jorgen Strand Larsen al Crystal Palace, che andrebbe così a riempire la sua casella vuota come punta centrale.