Nell'ultimo giorno di calciomercato invernale per la serie A, tiene sempre più banco l'incognita sul futuro di Jean-Filippe Mateta, corteggiato a lungo dal Milan. Il club rossonero stringe i tempi per assicurarsi il forte attaccante, focalizzandosi oggi sulle sue condizioni atletiche e approfondendo i problemi al ginocchio. Mentre il medico rossonero è a Londra per monitorare la situazione, c'è anche la Juventus alla finestra, con il Crystal Palace spettatore non pagante di questo intreccio di mercato. A parlare della situazione è stato l'allenatore del club Glasner in conferenza stampa, cercando di chiarire la sua posizione ma senza sbilanciarsi troppo.
LE PAROLE
Crystal Palace, Glasner su Mateta: “Per noi è importante ma non so se resterà”
Il Crystal Palace è reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Nottingham Forest nella 24^ giornata di Premier League, attualmente al quindicesimo posto in classifica, distante nove lunghezze dalla zona retrocessione. Non è il momento perfetto per privarsi dei propri talenti, che il club cerca di blindare quanto più possibile. Ben lo sa anche il tecnico Oliver Glasner, che cerca di chiarire la situazione su Mateta parlando ai microfoni di Sky Sports UK, con il giocatore sempre più vicino al Milan e inserito in un incredibile intreccio di mercato, non convocato per la scorsa gara.
"Ogni squadra ha bisogno di un attaccante di talento e prolifico che possa fare la differenza e noi abbiamo in rosa Mateta che al momento è davvero importante e sta facendo benissimo. Da quando sto qui in due anni, è sempre stato il nostro migliore marcatore, inutile negarlo. Se resterà? Non lo so. Certo che ci sarà o lui o un altro giocatore, magari nuovo ma abbiamo bisogno di un centravanti di peso", conclude. Dall'Inghilterra sono certi della buona riuscita dell'affare con i rossoneri, in particolar modo con l'arrivo di Jorgen Strand Larsen al Crystal Palace, che andrebbe così a riempire la sua casella vuota come punta centrale.
