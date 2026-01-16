Il tecnico austriaco saluta il club londinese dopo anni leggendari, tra valorizzazione di talenti e trofei conquistati. Quale futuro per lui e per il Crystal Palace?

Pietro Rusconi Redattore 16 gennaio 2026 (modifica il 16 gennaio 2026 | 17:50)

"L'addio non è una possibilità". Così cantavano i Coma Cose durante l'edizione di Sanremo 2023. Così canteranno melanconicamente i tifosi del Crystal Palace dal 16 Gennaio 2026. Una giornata destinata a rimanere nella memoria in maniera tanto presente quanto dolorosa. Con un uno-due degno delle vecchie associazioni di Olise ed Eze, ecco che in poche ore sono arrivati i tweet di conferma dell'esperto di mercato Fabrizio Romano. Il capitano Marc Guehi è stato ceduto con immediatezza al Manchester City per un cifra vicina ai 20 milioni. Anche il tecnico austriaco Oliver Glasner ha confermato il suo addio dal Crystal Palace ma per il mister accadrà a fine stagione. Una stagione iniziata fra luci (la vittoria della Community Shield) e ombre (la cessione di Eze all'Arsenal) e la cui direzione sembra proseguire sempre più verso la mediocrità.

La decisione di Oliver Glasner — La rivelazione del mancato rinnovo del mister austriaco è arrivata proprio grazie alla cessione del nazionale inglese. Nella conferenza stampa pre Sunderland, Oliver Glasner ha risposto ad una domanda su come sarebbero cambiati i suoi piani dopo questo trasferimento. Il tecnico non si è nascosto e ha così ammesso di aver negato la volontà di rinnovare il contratto con il Palace già nel mese di Ottobre. L'obiettivo era quello di far rimanere la notizia nel segreto ma la contingenza di Guehi ha portato al disvelamento.

Nella prossima estate, su Oliver Glasner, ci sarà l'interesse da parte di molti club europei di fascia alta, Manchester United in prima fila. Il lavoro del tecnico austriaco non è passato inosservato questi anni. Dall'amministrazione con la Red Bull alla qualificazione in Champions col Wolfsburg. Dall'Europa League vinta col Francoforte ai due trofei inglesi (FA Cup e Community Shield) vinti col Crystal Palace.

Questa stagione Oliver Glasner sta pagando il calendario molto fitto tra competizioni nazionali e continentali. La rosa non è stata costruita in maniera adeguata e così il Palace arrancando si trova al 13esimo posto in Premier League. La vittoria manca da un mese (11/12 contro lo Shelbourne in Conference League) e col mercato di gennaio la rosa rischia di indebolirsi maggiormente. Dopo la cessione di Guehi (in scadenza la prossima estate e già ad un passo dal Liverpool in agosto) ecco che potrebbe arrivare quella di Mateta, numero 9 in orbita juventina.