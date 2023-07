Ex Lazio, 40 anni Marchetti riparte da Malta: lo allenerà il suo ex compagno Zauri

Tra le abitazioni di Malta e non lontano dal mare. Questo il nuovo habitat di Federico Marchetti che ritrova una nuova giovinezza a disposizione di Zauri, con cui ha condiviso lo spogliatoio alla Lazio...

Federico Marchetti ha deciso di ripartire da Malta. A 40 anni suonati il portiere di Bassano del Grappa, dopo la scadenza del suo contratto con lo Spezia, è pronto ad affrontare una nuova esperienza nella Premier League maltese. Ad aspettarlo e ad accoglierlo a braccia aperte ci sarà un suo ex compagno di squadra alla Lazio...

Marchetti è il nuovo portiere dell'Hamrun Spartans, campione di Malta in carica. Il portiere classe '83 si troverà ad essere allenatore dal suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio (2011-2013), Luciano Zauri. L'ufficialità è stata data dallo stesso club maltese tramite una nota sui propri canali social.

Nuova prima avventura all'estero dunque per Marchetti. Per l'Hamrun si tratta di un innesto di provata esperienza e affidabilità tra i pali. L'ex Cagliari, Lazio e Genoa, tra le altre, è pronto per questo suo nuovo capitolo di carriera, che lo porterà ad affrontare tra qualche giorno anche un importante impegno: la doppia sfida nel primo turno di qualificazione della UEFA Champions League contro il Maccabi Haifa.