Eze all’Arsenal, lo sfregio degli Spurs: deturpato il murale all’Emirates

Federico Grimaldi 23 agosto - 12:58

L’arrivo di Eberechi Eze all’Arsenal ha già lasciato il segno e non solo, sul mercato. Alcuni tifosi del Tottenham hanno infatti deturpato il murale dedicato al nuovo acquisto dei Gunners, realizzato fuori dall’Emirates Stadium. Un gesto provocatorio che testimonia quanto il trasferimento dell’ex Crystal Palace abbia acceso gli animi nel nord di Londra, con i rivali storici che non hanno digerito l’ennesimo colpo targato Arsenal.

Murale di Eze vandalizzato: la rabbia degli Spurs — Il trasferimento di Eberechi Eze all’Arsenal ha acceso, ancora una volta, la miccia della rivalità più feroce del calcio inglese: quella tra Gunners e Tottenham. E a farne le spese, stavolta, non è stato un giocatore o un dirigente, ma un’opera d’arte. Il murale dedicato al nuovo acquisto dell’Arsenal, apparso nei pressi dell’Emirates Stadium dopo l’annuncio ufficiale, è stato deturpato da ignoti tifosi Spurs con scritte offensive e vernice spray, in un gesto tanto simbolico quanto significativo. Il passaggio di Eze dal Crystal Palace alla squadra di Arteta - già vissuto come un affronto dai rivali di North London - ha evidentemente lasciato il segno, anche fuori dal campo.

Secondo alcune ricostruzioni sui social riportate dal The Telegraph, l’opera era stata realizzata poche ore dopo la presentazione ufficiale del giocatore e ritraeva Eze con la nuova maglia dell’Arsenal, accompagnato dallo slogan “North London is Red”. Un’affermazione che, per i tifosi del Tottenham, suona come una provocazione storica. La risposta è arrivata presto, sotto forma di vandalismo. Le immagini del murale imbrattato hanno fatto il giro della rete, alimentando polemiche e discussioni tra le due tifoserie. L’Arsenal, al momento, non ha commentato ufficialmente l’accaduto, ma si prevede che il club provvederà al restauro. Intanto, la tensione tra le due sponde di Londra sale ancora, ben prima che si giochi il prossimo derby