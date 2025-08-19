I Red Devils hanno subito 15 sconfitte in 28 partite con il tecnico portoghese in panchina

Una sconfitta nella prima di campionato e un nuovo record negativo. Calafioriha deciso il big match della prima giornata di Premier League. E non è tutto. Con questa nuova sconfitta ad Old Trafford Amorim ha raggiunto un record negativo: ha perso 15 su 28 partite giocate nel massimo campionato inglese ed è diventato l'allenatore più veloce a raggiungere 15 sconfitte in campionato non allenando una neopromossa.

Una ventata di ottimismo — Ad Old Trafford si è giocato il big match della prima giornata di campionato. Lo United, reduce da una stagione disastrosa, ha ospitato l'Arsenal di Arteta, una delle favorite per il titolo. Tanti i debutti attesi: in primis quello di Gyokeres, che non ha regalato emozioni, mentre in casa i tifosi hanno potuto vedere Sesko, Mbeumo e Cunha. La partita, seppur decisa dal gol al 13° di Calafiori, è stata piacevole. Le due squadre hanno giocato a testa alta, con agonismo e forza.

Nonostante la sconfitta, nel tifo Red Devils serpeggia un cauto ottimismo. La squadra di Amorim ha fatto una percentuale maggiore di possesso palla e molti più tiri dei loro avversari. Anche la difesa si è comportata bene. La squadra di casa ha giocato con grande intensità offensiva e ha dimostrato di saper reagire rapidamente alle diverse situazioni tattiche.

Il record negativo di Amorim — Non tutto, però, si può leggere in chiave positiva. Lo United ha iniziato la stagione con una sconfitta. E si tratta della decima sconfitta subita in casa dall'inizio della scorsa stagione. Di queste sconfitte casalinghe ben otto si sono verificate da quando Ruben Amorim è diventato allenatore dei Red Devils a novembre scorso. Quella di domenica, inoltre, è la quindicesima sconfitta che il portoghese incassa su appena 28 match a cui ha preso parte nel massimo campionato d'Oltremanica.

Un record, non invidiabile, che lo rende l'allenatore più veloce a raggiungere 15 sconfitte di fila senza aver allenato una squadra neopromossa. Lo batte solamente Paul Hart che subì 15 sconfitte in 27 partite quando guidava il Portsmouth nel lontano 2009. Se c'è qualcosa che ha caratterizzato la scorsa stagione dello United sono state le sue pessime prestazioni nel glorioso Old Trafford. E una nuova prestazione negativa, peraltro ad inizio campionato, può avere il potere di rendere inutile quanto di positivo visto domenica.