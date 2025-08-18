Tanta attesa per il debutto dello svedese con i Gunners, ma l'ex Sporting Lisbona non ha lasciato il segno: sostituito dopo 60 minuti

Mattia Celio Redattore 18 agosto - 12:20

Il 17 agosto è stato un giorno memorabile per Viktor Gyokeres. Lo svedese ha fatto all'Old Trafford il suo debutto con la maglia dell'Arsenal. Memorabile, però, non si può dire riguardo la sua prestazione. Nei 60 minuti che Arteta gli ha concesso, l'ex Sporting Lisbona non ha lasciato il segno. È evidente che il campionato portoghese è molto diverso dalla Premier League.

Arsenal, Gyokeres delude al debutto con l'Arsenal: oltre al fisico in Premier serve molto di più — Una giornata in bianco e nero quella vissuta da Viktor Gyokeres. Dopo la lunga telenovela degli ultimi mesi, lo svedese ha visto finalmente realizzare il suo sogno: giocare con la maglia dell'Arsenal. Il debutto è avvenuto ieri pomeriggio all'Old Trafford contro il Manchester United. Un momento che l'ex Sporting Lisbona aspettava da tanto, ma la sua prestazione in campo non si può certo definire all'altezza delle aspettative. Cosa manca allo svedese per adattarsi alla Premier League?

Nei due anni passati nel campionato portoghese, il classe '98 è stato grande protagonista di numeri mostruosi: 97 reti in 102 partite. Ma a cosa sono dovute queste statistiche? Molto è dovuto alla sua superiorità fisica. Un vantaggio che ha sfruttato in modo pazzesco, e i numeri lo dimostrano. Ma la partita di ieri è la conferma che in Inghilterra le cose vanno in modo diverso. Il fisico non è sufficiente, perché l'atletismo e la capacità fisica di ogni difensore della Premier League sono incomparabili alla realtà portoghese.

Risultato: Gyokeres ha deluso. E' vero che faceva il suo debutto non solo in Premier, ma anche in un club prestigioso e fresco di titolo, ma da un giocatore pagato 76 milioni di euro ci si aspetta molto di più. Lo svedese, infatti, è apparso completamente fuori posto in una squadra con principi di gioco molto diversi da quelli dello Sporting, dove il collettivo giocava quasi esclusivamente per lui. La sfida personale con De Ligt, per esempio, ne è la prova. In ogni duello ha sempre vinto l'ex Juventus. Al 60' Arteta ha dunque deciso di toglierlo dal campo. Ci sarà tempo per adattarsi al campionato inglese ma se si gioca con l'Arsenal e se ci sta anche un titolo da difendere la pazienza dei tifosi sarà molto limitata.