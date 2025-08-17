Manchester United-Arsenal, la super formazione coi più grandi della storia

Tra leggende del secolo scorso e degli anni 2000, ecco una formazione che combina la storia della due squadre inglesi

Jacopo del Monaco 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 13:16)

Alle ore 17:30 di oggi pomeriggio si giocherà la partita tra il Manchester United e l'Arsenal. La prima giornata della Premier League 2025/2026 regala ai propri tifosi ed agli appassionati di calcio un big match tra due club storici. Aspettando il calcio d'inizio, ecco una formazione coi alcuni giocatori che hanno scritto la storia dei rispettivi club.

Manchester United-Arsenal, formazione storica remix: porta e difesa — Per la formazione che stiamo per introdurre c'è bisogno di un modulo storico: il 3-2-2-3, introdotto tra gli anni '20 e '30 del XX secolo dall'allora tecnico dell'Arsenal Herbert Chapman. Il portiere sarà Peter Schmeichel, che ha difeso la porta dello United dal 1991 al 1999 vincendo diverse Premier League e la Champions League 98/99: considerato da molti il miglior portiere della Premier, era un leader in campo, era agilissimo nel ruolo e sapeva far ripartire il gioco.

Il trio difensivo tutto inglese disporrà di tante qualità come leadership, forza fisica, visione di gioco e dominio nel duelli aerei. Ecco i tre nomi: Tony Adams, leggenda che ha vestito unicamente la maglia dell'Arsenal per 22 anni tra settore giovanile e Prima Squadra diventandone capitano nel 1988; Rio Ferdinand, 12 anni al Manchester United e diversi trofei portati a casa tra cui ben 6 Premier League e la Champions nel 2008; Sol Campbell, pilastro della difesa dei Gunners allenati da Wenger negli anni 2000.

I due centrocampisti Il duo di centrocampista di questa formazione storica vedrà l'irlandese Roy Keane ed il francese Patrick Vieira l'uno al fianco dell'altro. Il primo ha vestito la maglia dello United per 12 anni, in cui ha dimostrato il suo stile di gioco duro e la sua grinta, ma sapeva anche creare occasioni da gol coi suoi passaggi precisi o, a volte, provava lui stesso la conclusione tirando dalla distanza. Il secondo, negli anni 2000 capitano dei Gunners ed oggi allenatore del Genoa, era dotato di ottime doti tecniche e forza fisica, era abile nei passaggi, nel gioco aereo e, soprattutto, possedeva un'ottima difesa del pallone dal pressing dei calciatori avversari. Un centrocampista con Keane e Vieira sarebbe sicuramente aggressivo, ma insieme avrebbe avuto un problema con i tanti cartellini.

La trequarti Il 3-2-2-3 con le leggende di United ed Arsenal metterà a disposizione del trio d'attacco due trequartisti incredibili, che rimarranno per sempre nella storia dei rispettivi club. Il primo risponde al nome di Bobby Charlton, leggenda non solo dei Red Devils ma del calcio inglese in generale: Pallone d'oro nel 1966, era un calciatore elegante con ottima capacità nel tiro anche se non era un centravanti puro. Al fianco della leggenda inglese schiereremo Dennis Bergkamp che, negli anni all'Arsenal, ha messo in mostra tutte le sue qualità tecniche. L'olandese era elegante e dimostrava di essere un giocatore difficile da marcare, con buonissime doti da finalizzatore e da assist-man.

Manchester United-Arsenal, il trio d'attacco Per questa formazione incredibile servono tre grandissimi attaccanti e schiereremo giocatori di grandissimo talento, con ottime qualità tecniche, velocità ed abilità nel dribbling. George Best, il miglior calciatore nordirlandese di tutti i tempi nonché Pallone d'Oro nel '68, agirà come ala destra: prima di altri, lui è stato il primo leggendario numero 7 dei Red Devils. Nel ruolo di centravanti giocherà Thierry Henry che, durante la sua permanenza all'Arsenal, ha dimostrato di essere uno dei migliori calciatori al mondo rimanendo per sempre nei cuori dei tifosi dei Gunners. Nel ruolo di ala sinistra verrà schierato Cristiano Ronaldo, anche se nella sua prima esperienza in Inghilterra giocava a destra: il classe 1985, oggi all'Al-Nassr, non ha bisogno di ulteriori presentazioni.