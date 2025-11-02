Un difensore ospite ha colpito l'avversario con un calcio provocando un'accesa rissa. L'arbitro è intervenuto e ha estratto il cartellino rosso. Partita poi terminata 4-1 per i padroni di casa.

Mattia Celio Redattore 2 novembre - 16:54

La FA Cup ha subito regalato una partita ad alto livello. O meglio, una sfida tra due club molto rivali: Chelmsford City e Braintree Town. I primi militanti nella sesta divisione del calcio inglese, i secondi nella quinta. In un Melbourne Community Stadium tutto esaurito, la partita, intorno al 60', ha seriamente rischiato di precipitare nel caos. Ecco cosa è successo.

FA Cup, rissa tra Chelmsford City e Braintree Town — Il primo turno di FA Cup ha dato il via ad un derby dell'Essex tra due rivali. Il Chelmsford City ha ospitato il Braintree Town nella sfida valevole per il passaggio al turno successivo. Le due squadre sono segnate da una storica rivalità tanto che lo stadio, il Melbourne Community Stadium, ha registrato il tutto esaurito. I primi 45 minuti si sono chiusi con i padroni di casa in vantaggio 2-1 grazie alle reti di Adigun e Taylor, mentre per gli ospiti Akinde aveva accorciato le distanze al 37'.

5 minuti dopo l'inizio della ripresa i Clarets hanno si sono nuovamente portati sul doppio vantaggio ancora grazie a Taylor. Ma 10 minuti dopo la partita ha rischiato di prendere una brutta piega. Precisamente al 60' quando il difensore del Braintree Aidan Francis-Clarke ha sferrato un potente calcio a Jason Adigun (autore del primo gol). Ciò ha provocato una risposta furiosa da parte dei padroni di casa, che si sono precipitati ad affrontarlo. La maggior parte dei giocatori di entrambe le parti sono stati coinvolti in grossi spintoni prima che l'arbitro brandisse il cartellino rosso a Francis per condotta violenta.

Dopo alcuni minuti la partita è ripresa e alla fine ha visto la squadra di sesta divisione trionfare 4-1 ed accedere così al secondo turno della competizione. Per il Chelmsford, inoltre, la vittoria rappresenta una dolce vendetta dopo il KO della stagione precedente che ha sancito la promozione degli storici rivali in quinta serie.