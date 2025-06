Fabian Ruiz, il talismano della Spagna: 38 presenze senza sconfitte

Infranto un record ventennale

Fabian Ruiz supera il record di Julen Guerrero, icona dell’Athletic Bilbao e della Spagna degli anni ’90 e condivide la seconda posizione con l'ex fuoriclasse del Barcellona Xavi Hernandez. Fabian, unico dei giocatori sul podio ad essere ancora in attività, ha esordito in nazionale il 7 giugno 2019 contro le Isole Faroe (vittoria per 4-1), e da allora non ha mai assaporato il gusto amaro della sconfitta con la maglia rossa. Nemmeno per caso: nelle due ultime sconfitte della nazionale spagnola – contro Scozia e Colombia – non era presente in campo.