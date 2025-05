I 26 i giocatori della Spagna convocati per le Final Four di Nations League tra tantissime sorprese e novità

Mattia Celio Redattore 26 maggio 2025 (modifica il 26 maggio 2025 | 13:00)

Dopo la fine dei rispettivi campionati, ritornano le Nazionali. E' tempo soprattutto della fase finale della Nations League. Detentrice del torneo è la Spagna di Luis de la Fuente. Le Furie Rosse si preparano a difendere il trofeo dall'assalto della Francia, semifinale in programma il 5 giugno e, in caso di passaggio del turno, se la dovrà vedere con una tra Portogallo e Germania. Nel frattempo, l'allenatore ha diramato la lista dei convocati della Spagna per la Nations League e non mancano le sorprese.

Spagna, soprese tra i convocati per la Nations League: out Rodri, dentro Huijsen — Luis de la Fuente ha ufficialmente diramato la lista dei convocati per le Final Four della Nations League che si terrà in Germania. La Spagna, campione in carica, sfiderà la Francia di Mbappè a Stoccarda il 5 giugno, in una partita che si preannuncia infuocata. I galletti cercheranno di vendicare l'eliminazione in semifinale all'Europeo, proprio in Germania, della scorsa estate.

Per la fase finale del torneo, l'ex tecnico dell'Athletic Bilbao ha convocato 26 giocatori. La lista è stata annunciata attraverso un video sui social della Federazione calcistica spagnola (RFEF), in cui sono intervenuti ex campioni come Vicente Del Bosque, Capdevila, Iniesta e Torres, in occasione del 15° anniversario della vittoria mondiale del 2010. Non mancano le novità. Come era prevedibile non ci sarà Rodri, a causa del suo lungo stop dovuto all'infortunio al ginocchio sinistro. Assenti anche Bryan Zaragoza, Ferran Torres, Ayoze, Asencio, Iñigo e Casadó, tutti infortunati.

Rientrano invece Gavi e Isco e, soprattutto, si vede per la prima volta Dean Huijsen. L'ex difensore di Roma e Juventus è stato protagonista di una stagione ad alti livelli con il Bournemouth tanto da meritare non solo la chiamata dalla Nazionale Iberica ma anche quella del Real Madrid, squadra nella quale giocherà nella prossima annata. L'esordio avverrà nel Mondiale per Club in programma dal 14 giugno al 14 luglio.

La lista dei convocati della Spagna — Portieri: Unai Simón, David Raya, Alex Remiro

Difensori: Pedro Porro, Oscar Mingueza, Le Normand, Cubarsí, Huijsen, Vivian, Grimaldo, Marc Cucurella.

Centrocampisti: Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fermín, Isco, Alex Baena, Fabián Ruiz.

Attaccanti: Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Yeremy Pino, Samu, Morata, Mikel Oyarzabal.