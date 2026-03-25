Alla vigilia dell'amichevole tra Brasile e Francia, Fabinho si sbilancia sulla valutazione dei centravanti avversari

Samuele Dello Monaco 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 11:44)

Nel mondo del calcio, i paragoni tra le grandi stelle accendono sempre gli animi dei tifosi. Il centrocampista brasiliano, ex colonna del Liverpool e oggi in forza all'Al-Ittihad, non ha usato mezzi termini per esprimere le sue preferenze sui più grandi talenti della nostra epoca, rilasciando dichiarazioni destinate a far discutere.

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Mbappé, no grazie — La prima vera stoccata del mediano brasiliano a L'Equipe, è arrivata quando il discorso si è spostato sul giocatore considerato da molti l'attuale volto del calcio mondiale. Alla prospettiva di esaltare l'attaccante del Real Madrid e della nazionale transalpina, la risposta di Fabinho è stata un categorico: "Mbappé? No, grazie". Una presa di posizione forte che snobba di fatto le straordinarie doti atletiche e realizzative di Kylian Mbappé. Evidentemente, per il brasiliano, i numeri spaventosi e la bacheca del giovane fenomeno non sono ancora sufficienti per garantirgli il primato assoluto nelle sue preferenze calcistiche.

Il miglior 9 francese per Fabinho — Se Mbappé viene accantonato senza troppi complimenti, chi rappresenta l'eccellenza dell'attacco secondo l'ex stella dei Reds? La risposta è un grandissimo attestato di stima per un suo ex compagno di spogliatoio in Arabia Saudita. Per Fabinho, le gerarchie sono chiarissime: "Benzema è il 9 francese più forte". Condividendo il campo con Karim Benzema all'Al-Ittihad, il centrocampista ha potuto ammirare e confermare da vicino la classe cristallina e l'intelligenza tattica dell'ex Pallone d'Oro. Per Fabinho, è l'ex Real Madrid il vero prototipo del centravanti perfetto, un giocatore capace di unire fiuto del gol a un'immensa visione di gioco, mettendolo un gradino sopra qualsiasi altro attaccante transalpino.

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Il talento di O'Ney — Tuttavia, quando si tratta di eleggere il talento più puro del panorama calcistico, il richiamo della patria e l'ammirazione per la tecnica brasiliana prendono il sopravvento. Fabinho non ha alcun dubbio nell'assegnare la corona al suo connazionale: "Neymar è il migliore". Nonostante gli infortuni e le recenti vicissitudini che ne hanno segnato la carriera, Neymar rappresenta per Fabinho l'essenza stessa della magia calcistica. Il dribbling imprevedibile, la fantasia e la capacità di inventare calcio dal nulla rendono O'Ney il talento supremo agli occhi del mediano.

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