Barcellona, sanzione in vista? Le ipotesi

Tra le ipotesi sul tavolo: una penalizzazione in termini di punti nelle competizioni europee o un tetto al numero di giocatori iscrivibili in Champions League. Il tutto ruota attorno alle cosiddette “leve economiche” attivate dal Barça nel 2022. La questione era in particolare legata alla cessione del 25% dei diritti televisivi per i successivi 25 anni, operazione che ha fruttato circa 667 milioni di euro. La UEFA considera questi introiti non come ricavi ordinari, ma come "plusvalenze su minusvalenze su attività immateriali". Per questo non possono rientrare nel calcolo del pareggio di bilancio.