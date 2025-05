L'ascesa di Szczesny e ora l'interesse per Joan Garcia mettono in forte dubbio la permanenza di Ter Stegen al Barcellona: la situazione

Mattia Celio Redattore 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 | 16:25)

Marc André Ter Stegen ha appena concluso la sua stagione più difficile da quando veste la maglia del Barcellona. Appena 9 presenze stagionali a causa del brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fermo praticamente per tutta l'annata. Non va dimenticata poi l'ascesa di Szczęsny. Chiamato a sostituire il tedesco, l'ex Juventus ha dato prova di grande sicurezza e la sua permanenza in Catalogna sembra sempre più vicina. Non un particolare a vantaggio dell'estremo difensore della Germania. E non è l'unico.

Ter Stegen potrebbe cambiare aria: il Barcellona punta su Joan Garcia — Il futuro di Marc-André Ter Stegen potrebbe essere lontano da Barcellona. L'estremo difensore tedesco, al momento in ritiro con la Germania in vista delle Final Four di Nations League, è stato vittima di un brutto infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare la stagione appena conclusa. La grande prova di Szczęsny hanno spinto la società catalana a riflettere sulle future mosse in vista della prossima stagione e adesso la titolarità del classe '91 non è più sicura.

Inoltre, nelle ultime ore, è circolata la notizia del forte interesse da parte del Barcellona per Joan Garcia, attuale portiere dell'Espanyol. Un altro particolare che chiude sempre più la porta a Ter Stegen. Sia Flick che Deco vedono nel portiere 24 enne una buona opportunità di mercato. Ha un prezzo accessibile che supera i 25 milioni e con un'ottima carriera davanti a sé. Il club vuole ingaggiarlo per il futuro e prestarlo a una squadra per la prossima stagione. Il problema è che la concorrenza è molto forte perché ci sono anche altri club importanti interessati a ingaggiarlo.

Inoltre Ter Stegen ha ancora tre anni di contratto con il Barcellona e guadagna all'anno 20 milioni lordi. Molto difficile, dunque, trovare un club disposto a pagare quello stipendio a un portiere che sta uscendo da un infortunio e che ora ha 33 anni. La volontà del tedesco è quella di rimanere ai blaugrana ma le prossime mosse di mercato della società saranno fondamentali per capire il suo futuro.