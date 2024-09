In 30mila erano presenti alla sua presentazione allo stadio El Campín di Bogotà. Radamel Falcao, nuovo attaccante dei colombiani dei Millonarios dopo 15 anni passati in Europa, a 38 anni punta ad un ritorno in Nazionale

Sergio Pace Redattore 11 settembre 2024 (modifica il 11 settembre 2024 | 22:03)

"El Tigre" continua a ruggire. Radamel Falcaoa 38 anni si sente ancora in piena forma e, nonostante abbia salutato il calcio europeo per fare ritorno nella sua Colombia, pensa in grande. L'ex Porto, Atlético Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray e Rayo Vallecano, dallo scorso mese di luglio è un nuovo giocatore dei Millonarios.

Con gli Albiazules di Bogotà (il club ha vinto 16 titoli nazionali, oltre a 4 Coppe della Colombia e 2 Súper Liga) il classe '86 ha già disputato sei partite in Primera A - Clausura. Contro il Patriotas Boyacá, club con sede nella città di Tunja, è arrivato anche il primo gol con i Millonarios.

Falcao sogna il ritorno in Nazionale — Falcao ha parlato della sua nuova esperienza ai Millonarios durante un'intervista a ESPN Colombia: "Tutte le partite che giocherò qui saranno speciali perché non ho mai militato in club colombiani. Visitare gli stadi o accogliere le squadre sarà molto emozionante. Vivrò tutta questa atmosfera al meglio e mi godrò quest'avventura nel migliore dei modi. E poi con la passione che abbiamo noi colombiani... Tutte le squadre hanno grandi tifosi".

Falcao a 38 anni non smette di porsi obiettivi: "La mia priorità è fare del mio meglio per i Millonarios e, se le cose andranno bene, forse avrò più possibilità di tornare in Nazionale. Darò tutto me stesso ogni giorno, faccio del mio meglio affinché i risultati arrivino. Se tutto andrà bene potrò di nuovo tornare a vestire la maglia della Nazionale".