Ajax, Farioli: “Sappiamo il valore del De Klassieker ma non deciderà nulla”

L' Ajax si prepara ad affrontare il Feyenoord nel sentitissimo De Klassieker che regala una fetta di gloria in Olanda. Situazioni contrapposte in campionato, con i lancieri pienamente in corsa per il titolo e il Club del Popolo al quarto posto con due gare da recuperare. Johan Cruijff Arena che come sempre sarà stracolma di passione e colori biancorossi in tutti i sensi. L'allenatore Francesco Farioli ha spiegato tutte le insidie che nasconde questo match alla vigilia.

Ajax, le parole di Farioli

In conferenza stampa, Farioli ha presentato il classico olandese tra il suo Ajax e il Feyenoord: "Ci siamo guadagnati la vittoria all'andata perché abbiamo giocato con l'atteggiamento giusto e anche con molta precisione. I piccoli dettagli hanno fatto la differenza, sarà così anche domenica. Ovviamente è una partita molto speciale per noi e per i nostri tifosi. In questo senso, non abbiamo bisogno di motivazione o carburante extra. Allo stesso tempo non deciderà sulla stagione per ora. Come qualsiasi altra sfida, ci sono tre punti da conquistare. Se vinciamo domenica, non dovremmo festeggiare e pensare di avercela fatta. E se non otteniamo il risultato desiderato, non dovremmo nemmeno nascondere la testa sotto la sabbia".