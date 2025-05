A due giornate dal termine il PSV potrebbe riscrivere il futuro del campionato olandese

Federico Grimaldi 12 maggio - 13:28

Dal sogno alla tensione in novanta minuti. L’Ajaxdi Francesco Farioli ha sciupato una grande occasione per chiudere il campionato, cadendo rovinosamente in casa contro il NEC Nimega con un netto 0-3. Una sconfitta pesante che, complice la vittoria del PSV, riapre completamente la corsa al titolo in Eredivisie: da +8 a +1 in poche settimane, ora il trionfo si deciderà negli ultimi due turni.

Le parole di Francesco #Farioli nel post partita di #Ajax - #Nec ai nostri microfoni 🎤

Guarda l'intervista completa sul nostro canale YouTube o su https://t.co/xUJW3cySHP 📲#Eredivisie#football#FrancescoFarioli#calcio#Molapic.twitter.com/27WYPtJoMA

— Mola TV (@mola_italia) May 12, 2025

Farioli, Ajax da +8 a +1 in un mese, cosa è successo? — Nel giro di un mese l’Ajax di Francesco Farioli è passato dal poter mettere le mani sul titolo a dover difendere con le unghie un vantaggio ridotto al minimo. Quello che sembrava un campionato chiuso, con otto punti di margine sul PSV, è diventato ora una corsa apertissima, da dentro o fuori, con gli occhi puntati sugli ultimi due turni. A riaccendere la lotta è stato un crollo verticale, tanto inatteso quanto evidente: prima il pesantissimo 4-0 subito in trasferta contro l’Utrecht, poi il deludente pareggio per 1-1 con lo Sparta Rotterdam, fino all’ultima, clamorosa debacle casalinga contro il NEC Nimega, capace di espugnare la Johan Cruijff Arena con un secco 0-3. In appena tre partite l’Ajax ha dilapidato gran parte del vantaggio accumulato, smarrendo certezze, brillantezza e forse anche lucidità.

A pesare potrebbe essere stata la pressione di un finale di stagione in cui l’Ajax si è trovato a gestire aspettative enormi, ma qualcosa, a livello tattico, mentale e fisico, ha smesso di funzionare proprio nel momento cruciale. Mentre Farioli e i suoi inciampavano, il PSV ha compiuto l’operazione opposta: ha ingranato la marcia giusta e non ha più sbagliato. La squadra di Eindhoven non perde da marzo e ha inanellato una serie di vittorie convincenti, l’ultima delle quali in rimonta sul campo ostico del Feyenoord, a testimonianza di una condizione mentale e atletica in piena crescita. Ora il margine è di un solo punto, e la pressione si è ribaltata: l’Ajax non può più permettersi errori, mentre il PSV intravede un sorpasso che avrebbe del clamoroso.