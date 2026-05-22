La Federazione francese chiede un confronto al gruppo squadra per rivedere i bonus legati alla Coppa del Mondo
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L'inizio del Mondiale 2026 è sempre più vicino e la Francia si presenta come una delle candidate alla vittoria finale. Ma in queste settimane non si parla solo di calcio: si è accesso un piccolo dibattito tra il gruppo squadra e la Federazione Francese riguardante i premi e bonus dei giocatori. Secondo quanto raccolto da l'Équipe e confermato anche da RMC Sport, la federazione starebbe cercando di abbassare i costi in quanto organizzare una competizione di questo calibro risulta molto dispendioso.
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La posizione della Federazione FrancesePer diversi motivi come: viaggi, hotel e gestione della squadra, la Federazione starebbe cercando di trovare un accordo con i giocatori per rivedere alcuni costi. A tal proposito, alcuni dirigenti avrebbero parlato direttamente con i giocatori per proporre un leggero cambiamento.
Inoltre, la Federazione Francese avrebbe spiegato ai giocatori che l'idea non è quella di penalizzare la squadra, ma di controllare meglio il denaro. Il Mondiale, infatti, è una competizione molto costosa per tutte le Nazionali, e gli organi francesi vorrebbero evitare problemi economici.
Per questo motivo, il Presidente, Philippe Diallo, avrebbe parlato in prima persona con i più rappresentativi del gruppo e chiedere di rivedere alcuni bonus legati al torneo. Allo stesso tempo, però, la FFF ha garantito che non cambierà nulla riguardo le condizioni della squadra durante la preparazione alla competizione.
🚨🚨 LA FFF 🇫🇷 SOUHAITE BAISSER LES PRIMES DES BLEUS AU MONDIAL 2026 📉💰— Actu Foot (@ActuFoot_) May 22, 2026
Philippe Diallo a rencontré les joueurs au début du printemps pour leur demander.
Leurs primes de match dépassent légèrement 20 000€ par joueur actuellement.
L'incompréhension règne chez les Bleus,… pic.twitter.com/YZZUCOIycu
La risposta dei giocatori francesiI calciatori, secondo quanto raccolto dalla stampa francese, non avrebbero accolto la proposta in modo positivo. Nello spogliatoio pare ci sia stata una reazione sorpresa, soprattutto considerando che i premi fossero stati aumentati dopo la qualificazione al torneo.
Per il momento, non esiste alcun accordo definitivo tra le parti. La situazione resta quindi in bilico e destinata a concludersi nei prossimi incontri che avverranno tra le due parti. Un momento fondamentale potrebbe essere durante il raduno a Clairefontaine, dove la squadra si ritroverà per la preparazione in vista del Mondiale.
La Nazionale francese arriva all'appuntamento come una delle favorite ad alzare il trofeo, forte dei risultati ottenuti negli ultimi periodi: il titolo nel 2018 e la finale nel 2022. L'obiettivo resta quello di provare a riportare in patria il torneo, indipendentemente dalla vicende extra-campo.
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