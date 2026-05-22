L'inizio del Mondiale 2026 è sempre più vicino e la Francia si presenta come una delle candidate alla vittoria finale. Ma in queste settimane non si parla solo di calcio: si è accesso un piccolo dibattito tra il gruppo squadra e la Federazione Francese riguardante i premi e bonus dei giocatori. Secondo quanto raccolto da l'Équipe e confermato anche da RMC Sport, la federazione starebbe cercando di abbassare i costi in quanto organizzare una competizione di questo calibro risulta molto dispendioso.

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La posizione della Federazione Francese

Per diversi motivi come:, la Federazione starebbe cercando di trovare un accordo con i giocatori per rivedere alcuni costi. A tal proposito, alcuni dirigenti avrebbero parlato direttamente con i giocatori per proporre un leggero cambiamento.

PARIGI, FRANCIA - NOVEMBRE 13: Kylian Mbappe della Francia festeggia il primo gol della squadra insieme ai compagni dopo aver segnato su calcio di rigore durante la partita di qualificazione della FIFA World Cup 2026 nel match tra Francia e Ucraina al Parc des Princes il 13 Novembre , 2025 in Parigi, Francia. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Inoltre, la Federazione Francese avrebbe spiegato ai giocatori che l'idea non è quella di penalizzare la squadra, ma di controllare meglio il denaro. Il Mondiale, infatti, è una competizione molto costosa per tutte le Nazionali, e gli organi francesi vorrebbero evitare problemi economici.

Per questo motivo, il Presidente, Philippe Diallo, avrebbe parlato in prima persona con i più rappresentativi del gruppo e chiedere di rivedere alcuni bonus legati al torneo. Allo stesso tempo, però, la FFF ha garantito che non cambierà nulla riguardo le condizioni della squadra durante la preparazione alla competizione.

🚨🚨 LA FFF 🇫🇷 SOUHAITE BAISSER LES PRIMES DES BLEUS AU MONDIAL 2026 📉💰



Philippe Diallo a rencontré les joueurs au début du printemps pour leur demander.



Leurs primes de match dépassent légèrement 20 000€ par joueur actuellement.



L'incompréhension règne chez les Bleus,… pic.twitter.com/YZZUCOIycu — Actu Foot (@ActuFoot_) May 22, 2026

La risposta dei giocatori francesi

I calciatori, secondo quanto raccolto dalla stampa francese,. Nello spogliatoio pare ci sia stata una reazione sorpresa, soprattutto considerando che i premi fossero stati

Per il momento, non esiste alcun accordo definitivo tra le parti. La situazione resta quindi in bilico e destinata a concludersi nei prossimi incontri che avverranno tra le due parti. Un momento fondamentale potrebbe essere durante il raduno a Clairefontaine, dove la squadra si ritroverà per la preparazione in vista del Mondiale.

La Nazionale francese arriva all'appuntamento come una delle favorite ad alzare il trofeo, forte dei risultati ottenuti negli ultimi periodi: il titolo nel 2018 e la finale nel 2022. L'obiettivo resta quello di provare a riportare in patria il torneo, indipendentemente dalla vicende extra-campo.

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