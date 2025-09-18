Il presidente dei canarini gialli non ha visto di buon occhio il passaggio ormai certo dello Special One alle Aquile di Lisbona, la squadra che ha eliminato il Fenerbahce dalla Champions

Mattia Celio Redattore 18 settembre - 10:54

José Mourinho sembra molto vicino alla panchina del Benfica. L'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Come ricordiamo, i lusitani hanno da poco esonerato Bruno Lage dopo il ko interno contro il Qarabag nella prima giornata di Champions League e lo Special One è stata immediatamente la prima scelta per la panchina delle Aquile. Una vicenda che non convince Ali Koç, presidente del Fenerbahce, la squadra dalla quale il portoghese è stato allontanato a fine agosto.

Fenerbahce, Ali Koç accusa Mourinho di antisportività: "Aveva previsto tutto" — Josè Mourinho si appresta a diventare il nuovo allenatore del Benfica. Lo Special One è dunque vicino a tornare sulla panchina dei lusitani che aveva già allenato nel 2000. L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Tuttavia, c'è chi vede questa vicenda con grande sospetto, ovvero il presidente del Fenerbahce Ali Koç. Come ricordiamo, Mourinho era stato esonerato dalla panchina turca lo scorso agosto a seguito dell'eliminazione dalla Champions League, guarda caso, proprio per mano del Benfica. Pura coincidenza? Per il presidente dei canarini gialli tutto parte di un piano.

"Mourinho è un uomo così brillante che ha previsto la sconfitta del Benfica contro il Qarabag - ha dichiarato Koç a TRT Spor - Ha persino calcolato che Lage sarebbe stato esonerato. C'era anche Mário Branco (ex Fenerbahçe e ora direttore sportivo del Lisbona), avevano un piano con lui... No, non è possibile". Ha concluso scherzando il presidente del club di Istanbul.

La risposta dello Special One non si è fatta attendere: "Ogni volta che lasciavo un club, voltavo pagina e non rispondevo alle provocazioni. Non cercavo scuse, non incolpavo nessuno. Ali Koç ha un modo di agire diverso. Non volevo accettare un club che non mi si addicesse, semplicemente perché sono un maniaco del lavoro. In questo caso specifico, quando ho avuto l'idea di allenare il Benfica, non ho esitato un secondo. Ero interessato, mi piaceva". Se l'affare dovesse andare in porto il tecnico portoghese debutterà, per la seconda volta, questo sabato contro l'AVS.