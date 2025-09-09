Ufficiale, Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Fenerbahçe

Dopo una riflessione durata praticamente quanto la lunghezza di questa pausa per le Nazionali, il Fenerbahce ha annunciato ufficialmente la scelta del nuovo allenatore. Sarà l’italiano Domenico Tedesco a prendere in mano la guida dei gialloblù, reduci dalla cocente uscita di scena dalla Champions. Un risultato che ridimensiona sicuramente gli obiettivi, ma non cambia assolutamente le ambizioni del club, pronto a dar battaglia al Galatasaray in patria.

Domenico Tedesco, 39 anni, torna alla guida di un club dopo il suo esonero dalla nazionale belga nel gennaio 2025. La sua carriera si è sviluppata principalmente in Bundesliga, guidando lo Schalke 04 al secondo posto nella stagione 2017-18 e poi il Lipsia, con cui ha conquistato la DFB-Pokal nel 2022. Nel mezzo, la parentesi in Russia allo Spartak Mosca. Non è andata invece come ci si aspettava la prima esperienza da commissario tecnico, con risultati non proprio brillanti alla guida del Belgio.