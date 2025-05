Un derby infuocato che vale tre punti fondamentali per il titolo e per l'Europa: domani si gioca Fenerbahce-Besiktas, derby di Istanbul e partita decisiva per le sorti del massimo campionato turco

Federico Iezzi 4 maggio - 09:48

Il massimo campionato turco è alle battute finali e, quella che si gioca domani, alle ore 18, è una partita fondamentale per la lotta al titolo. Si sfidano Fenerbahce e Besiktas in uno dei derby più caldi di Istanbul. I padroni di casa, allenati da Josè Mourinho, sperano ancora di riacciuffare il Galatasaray primo, ma non possono permettersi errori: alla fine della stagione, infatti, mancano appena cinque giornate. Gli ospiti, allenati dall'ex United Solskjaer, devono vincere per blindare il quarto posto (che permette l'accesso alla prossima Conference League) e per provare l'assalto al terzo posto ora occupato dal Samsunspor. Fenerbahce-Besiktas, ecco come arrivano le due squadre alla sfida.

Il momento del Fenerbahce — Il Fenerbahce vive un buon momento: nelle ultime cinque giornate la squadra dello Special One ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Sulle prestazioni della squadra, però, pesano alcune defezioni importanti. Tra gli indisponibili, infatti, figurano lo squalificato Kostic e infortunati del calibro di Sofyan Amrabat, Mert Muldur e Rodrigo Becao, curiosamente tutti elementi con un passato nella nostra Serie A. Defezioni che dovrebbero costringere il portoghese a ridisegnare nuovamente l'assetto tattico della sua squadra: abbandonata la difesa a quattro, i padroni di casa giocherebbero con un terzetto arretrato guidato dall'ex interista Skriniar e completato da Soyuncu e Akcicek. Scelte obbligate a centrocampo, con Fred chiamato a dirigere il reparto affiancato da Szymanski e dagli esterni Osayi-Samuel e Aydin. In attacco En Nesiry dovrebbe vincere il ballottaggio con l'eterno Edin Dzeko: a supporto dell'attaccante marocchino ecco Tadic e Talisca.

Il momento del Besiktas — Dopo due pareggi e quattro sconfitte la squadra dell'allenatore norvegese si è ripresa: il recente 5-1 contro l'Hatayspor ha mostrato le grandi potenzialità offensive della squadra. E si è rivisto in grande spolvero Ciro Immobile: l'ex attaccante della Lazio ha realizzato una tripletta portandosi così a quota 18 gol stagionali. Insieme all'ex Lazio, spazio al rifinitore Rafa Silva e agli esterni offensivi Rashica e Joao Mario, mentre a centrocampo dovrebbero agire ancora una volta Hadziahmetovic e Gedson Fernandes (con relativa bocciatura per Oxlade-Chamberlain). In difesa confermati il leader Gabriel Paulista e l'altro centrale Topcu, a protezione del portiere Gunok.

Fenerbahce-Besiktas, i precedenti — Dal 1959 ad oggi le due squadre si sono affrontate ben 162 volte. La sfida tra gialloneri e bianconeri è, storicamente, molto equilibrata: Tutte e due le squadre hanno vinto lo stesso numero di volte: 56. I pareggi sono stati 50. Le due squadre si sfidano per la seconda volta in questa stagione. Lo scorso 7 dicembre successo per 1-0 per il Besiktas, allora guidato da Serdar Topraktepe: decisiva la rete nel finale del neoentrato Oxlade-Chamberlain.

Fenerbahce-Besiktas, il pronostico — Quella di domani pomeriggio si annuncia come una gara scoppiettante. Una buona scommessa potrebbe essere un Gol più Over, o anche solo Over. Visti i suoi tre gol fatti la scorsa settimana, potrebbe ripagare puntare sulla marcatura di Ciro Immobile. Predire un vincitore potrebbe essere veramente difficile, ma gli uomini di Mourinho, nonostante le assenze, arrivano al match con una forma atletica migliore.