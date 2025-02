È caos nel calcio turco: clamoroso attacco del Fenerbahce al Galatasaray dopo i fatti del weekend e l'abbandono del campo da parte dell'Adana

11 febbraio

Caos arbitri e Var in Turchia. Non si placano le polemiche dopo la bufera scoppiata in seguito alla decisione dell'Adana Demispor di lasciare il campo contro il Galatarasay. La formazione turca ha abbandonato la partita dopo il rigore concesso a Dries Mertens e convalidato anche dal Var. A poche ore dall'episodio è arrivato il durissimo attacco del Fenerbahce di Mourinho, attualmente secondo in classifica alle spalle del Galatasaray.

Fenerbahce al veleno: "Continuate ad ingannare tutti gli appassionati" — Con una nota diffusa sui canali social del club, il Fenerbahce ha tuonato: "Con i vostri contratti illegali, la pubblicità di biglietti del mercato nero e le scommesse illegali, continuate a ingannare il nostro Stato e la Federazione Calcistica della Turchia. Con i membri dei vostri media controllati e le dichiarazioni ipocrite, continuate a ingannare l'opinione pubblica".

"Continuate a ingannare gli arbitri e gli appassionati di calcio con i vostri calciatori che da anni agiscono in modo ingannevole! Grazie a voi non è rimasta né fiducia né giustizia! Ma voi siete sempre i più innocenti e i più vittimizzati! Congratulazioni, cosa avete fatto al calcio turco!", conclude il durissimo comunicato. Non poteva mancare anche la reazione di Josè Mourinho, che sui social scrive "We are clean", ovvero "noi siamo puliti". Anche Şekip Mosturoğlu, presidente del Cda del Fenerbahce, ha dichiarato: "Finché le istituzioni non adempiranno ai loro doveri legali, questo teatro continuerà senza sosta. Ci aspettiamo che il TFF e i suoi consigli facciano ciò che devono fare stasera per distruggere questo sporco sistema, non per mostrare pietà. Non dimentichino che nessuno è indispensabile". Queste le dichiarazioni del numero uno del club turco riportate da Fanatik.

Già negli scorsi mesi lo 'Special One' non aveva usato mezzi termini sui rivali e sul campionato turco: "Perché avete paura di dire la verità? Di che cosa avete paura in questo Paese? Non so il turco, ma ieri ho imparato una parola nuova perché tutti dicevano la stessa cosa.Scandalo, scandalo, scandalo. Ma penso che a questo paese piaccia. Anche la squadra che vince e trae vantaggio da questo scandalo ne gode, il che è la cosa peggiore che possa accadere".

Caos in Turchia, dall'Adana al Fenerbahce: che cosa sta succedendo — Ancora Mou aveva anche dichiarato: "Non credo che all’estero molte persone guardino questo campionato. Credo che a Londra solo mio figlio segua la lega turca. Nessun altro. Pubblicherò il rigore sul mio Instagram, che credo abbia più di 5 milioni di follower. Così anche all’estero sapranno cos’è il campionato turco" Non potevo credere che questa fosse la dimensione. È troppo grigia, troppo oscura, c’è qualcosa di sgradevole. Ma questo è il mio lavoro. Darò tutto per il mio lavoro, per il mio club".

Dopo l'accaduto di domenica Bedirhan Burak, presidente dell'Adana Demirspor, ha annunciato le dimissioni. Il numero uno della società turca lo ha annunciato tramite un messaggio su X: "Mi dispiace vedere che siamo giunti a un punto morto. Per il bene del mio club, della mia famiglia, dei miei cari e della mia salute, informo tutti i nostri sostenitori che mi dimetto da presidente".

Questa, invece, la prima reazione del Galatasaray attraverso un comunicato ufficiale: "Abbiamo presentato una richiesta alle autorità giudiziarie per fare luce sugli eventi accaduti prima, durante e dopo la partita tra Galatasaray e Adana Demirspor di domenica 9 febbraio 2025. Il Galatasaray Football Club continuerà a farsi portavoce della giustizia nel calcio turco e farà ogni sforzo per migliorare le prestazioni sul campo e raggiungere la vittoria". La bufera arbitri non si placa in Turchia.

