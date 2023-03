Fenerbahce, premi speciali in caso di vittoria nel derby contro il Besiktas

La dirigenza del Fenerbahçe crede nella vittoria nel derby con il Besiktas, in programma domenica 2 aprile alle 19.30. Si è appreso che il presidente Ali Koç infrangerà la regola dei premi per la partita del Beşiktaş, anche se finora non aveva dato l'ok alla richiesta di bonus speciali nei derby.

In caso di vittoria in questa partita, il Fenerbahce riuscirà a spezzare il circolo vizioso vissuto nei derby di Istanbul (zero vittorie fino ad oggi) di questa stagione e vorrà rimanere solo con il Galatasaray a lottare per il titolo turco.