Istanbul, i tifosi bianconeri fuori dallo stadio nel derby Fenerbahçe-Beşiktaş

Nella 27esima giornata della Super League turca, i tifosi bianconeri ospiti non potranno entrare allo stadio domenica 2 aprile per il derby tra Fenerbahçe e la loro squadra, il Beşiktaş.

Nella dichiarazione rilasciata dal Fenerbahçe, è stato affermato che i tifosi del Beşiktaş non potranno seguire la partita dagli spalti, in conformità con la decisione presa dal Consiglio provinciale per la sicurezza sportiva del Governatorato di Istanbul prima della partita allo stadio Ülker.