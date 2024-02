Ferencvaros, Stankovic out dalla Conference: “L’eliminazione ci può servire nel derby di Budapest”

Domenica 25 febbraio derby di Budapest in casa dell'Ujpest. Il Ferencvaros, dopo 21 giornate di campionato, è secondo con 42 punti a un punto dalla vetta ma con una partita in meno. Ujpest invece terzultimo a quota 24 punti.

Il Ferencváros ha perso in casa contro l'Olympiacos nei playoff della Conference League ed è uscito dalla competizione. Dejan Stankovic non ha potuto che congratularsi con gli ospiti.

Il tecnico ex interista: "Dobbiamo imparare dalla partita di oggi, per il resto il nostro obiettivo principale da ora in poi sarà vincere il campionato".

Alla domanda se la delusione per la debacle europea possa incidere sul derby di domenica contro l'Újpest, Stankovic ha risposto: "Saremo pronti per il derby. Oggi c'era solo una partita, il derby sarà solo una partita, poi ce ne saranno altre. Vorrei ringraziare i tifosi dal profondo del cuore per il loro sostegno, per aver incoraggiato la squadra fino in fondo! Mi dispiace sinceramente che non siamo riusciti ad accendere la scintilla che c'era sugli spalti, ma prometto che li risarciremo", ha concluso l'allenatore della squadra di casa.