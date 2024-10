Ferguson torna al passato: era in Scozia per Celtic-Aberdeen

Ferguson e il suo amore per l'Aberdeen. Presente a Celtic Park nel big match del campionato scozzese, snobbato il Manchester United con il quale terminerà il contratto a fine stagione.

Gennaro Dimonte 20 ottobre - 11:37

Sir Alex Ferguson non farà più parte del progetto Manchester United a partire dalla prossima stagione. Il club inglese ha deciso di non rinnovargli il contratto da ambasciatore otto anni dopo il ritiro e i 28 trofei conquistati con i Red Devils in 17 anni. Non è passata inosservata infatti la sua assenza nel match casalingo contro il Brentford all'Old Trafford, terminato 2-1 per i padroni di casa. Lo storico allenatore è stato infatti fotografato da alcuni presenti a Glasgow, precisamente al Celtic Park, per assistere alla sfida contro il suo Aberdeen. Con gli scozzesi ha vinto 10 trofei dal 1978 al 1986.

Ferguson presente a Glasgow per Celtic-Aberdeen — Sir Slex Ferguson non ha partecipato all'ultima partita del Manchester United contro il Brentford per impegni in Scozia presi precedentemente e in accordo con la società. Dopo 25 anni l'avventura con i Red Devils è ormai ai titoli di coda con la separazione ufficiale da ambasciatore che arriverà dalla prossima stagione.

Nel mentre, l'allenatore è stato paparazzato a Celtic Park durante Celtic-Aberdeen. Non è un segreto il suo amore per la squadra ospite, che l'ha lanciato nel grande calcio verso la fine degli anni 80. Indimenticabili i 3 campionati, 4 Coppe, 1 Coppa di Lega, la Supercoppa Europea e la Coppa delle Coppe vinta contro il Real Madrid ai tempi supplementari. Per la cronaca, il match è terminato 2-2 con l'Aberdeen che conduceva 0-2 all'intervallo. Si trattava di un big match vista la posizione da capolista che condividono le due squadre dopo otto giornate.