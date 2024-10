Manchester United, Ten Hag su Ferguson: “Avremo ancora bisogno di lui”

La notizia circa la decisione da parte del Manchester United di tagliare il contratto di Sir Alex Ferguson ha scosso il mondo del calcio. Ex giocatori, giornalisti e opinionisti, tutti hanno espresso il loro dissenso verso questa clamorosa decisione. Il colpo è arrivato fino al cuore dello spogliatoio dei Reds, ed infatti Erik Ten Hag , in conferenza stampa, ha espresso il suo parere sulla questione.

Il tecnico olandese, infatti, ha speso ottime parole per tutelare l'immagine dell'allenatore più vincente della storia del Manchester United, come hanno fatto anche tanti altri prima di lui, tra cui anche Erik Cantona con un messaggio che ricorda benissimo quello che King Eric era da calciatore. L'ex allenatore dell'Ajax, su questo caso mediatico, s'è espresso in questi termini in conferenza stampa: "Questa scelta avrà un impatto su di noi. Sir Alex è il Manchester United. Ha costruito il Manchester United fino a dove è ora. Al momento non riusciamo a raggiungere i suoi standard, ma abbiamo comunque vinto dei trofei. Sir Alex vuole vedere un Manchester United vincente.