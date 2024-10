United, Ten Hag: “Facciamo pochi gol, dobbiamo migliorare. E su Tuchel…”

Anche Erik Ten Hag, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brentford, ha commentato la scelta della FA su Tuchel CT.

Lorenzo Maria Napolitano 18 ottobre 2024 (modifica il 18 ottobre 2024 | 22:01)

Tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Brentdford, affrontando diverse tematiche, tra cui la scelta della FA di designare Tuchel come nuovo CT. Su questo argomento, l'olandese s'è espresso in modo estremamente positivo, affermando: "Penso che sia una scelta molto buona da parte della FA. È un allenatore di prima classe, ha dimostrato di saper creare squadre di alto livello, squadre che vincono. L’Inghilterra non vince molto dal 1966, quindi ritengo sia un’ottima nomina per ottenere un successo, dato che l’Inghilterra ha giocatori di classe mondiale. Devono trasformarsi in una squadra. Hanno l’opportunità di vincere un grande campionato, sia l’Europeo che il Mondiale".

Sui problemi del Mancher United — Ten Hag ha, innanzitutto, dato importanti novità in merito alla questione infortuni in casa Reds, segnalando che Kobbie Mainoo e Harry Maguire saranno assenti per un paio di settimane. Ha poi continuato, affermando: "Noussair Mazraoui sarà disponibile per la sfida domani. Shaw e Malacia? Entrambi sono tornati, ma non possiamo forzare il loro rientro. Dobbiamo procedere con molta cautela perché non vogliamo un ritorno prematuro seguito da un’uscita veloce. Quindi, faremo tutto con molta attenzione, ma speriamo naturalmente di poterli riavere il prima possibile, perché questa squadra ha sicuramente bisogno di un terzino sinistra".

LONDRA, INGHILTERRA - 25 MAGGIO: Erik ten Hag, manager del Manchester United, osserva prima della partita di finale di Emirates FA Cup tra Manchester City e Manchester United allo stadio di Wembley il 25 maggio 2024 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Su Eriksen, invece, il tecnico del Manchester United ha dichiarato: "Ha affrontato alcuni infortuni nel primo anno, ma è stato già molto importante, così come lo è stato la scorsa stagione. Ultimamente Eriksen ha dimostrato il suo valore. Insieme a Kobbie, possono formare una coppia molto valida. Sfortunatamente, ora questa partnership è venuta meno a causa dell’infortunio di Kobbie per le prossime settimane, ma è chiaro che Eriksen sta avendo una buona stagione fino a questo momento; è importante per la squadra con il suo contributo nei passaggi chiave, essendo creativo, composto e calmo. Sono molto soddisfatto delle sue prestazioni finora".

Infine Ten Hag ha spiegato che uno dei problemi principali che sta riscontrando il Manchester United è quello legato alle poche reti segnate: "È la parte più importante del calcio", ha detto. "Se vuoi vincere le partite, devi fare gol. In questo dobbiamo senz'altro migliorare".