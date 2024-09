Gary Neville dopo il North West Derby: 'Ten Hag arriverà a Natale...'

L'ex capitano del Manchester United ha parlato della situazione del tecnico olandese a "Sky Sports": "È impossibile che INEOS e la dirigenza del club facciano qualcosa di folle".

Davide Capano Redattore 3 settembre 2024 (modifica il 3 settembre 2024 | 10:41)

Gary Neville, ex capitano del Manchester United e oggi commentatore, ha suggerito quanto tempo la dirigenza dei Red Devils darà all'allenatore Erik Ten Hag per sistemare la situazione.

Gary Neville su Ten Hag — "Sarà una settimana difficile per Ten Hag - ha dichiarato il 49enne inglese a Sky Sports -. Semplicemente perché la pressione aumenterà. Ma credo che riuscirà ad arrivare a Natale. Non c'è dubbio su questo. È impossibile che INEOS e la dirigenza del club facciano qualcosa di folle. Hanno riflettuto tre o quattro mesi prima di decidere di tenerlo. Gli daranno quattro o cinque mesi. Non possono permettersi di ritrovarsi a metà classifica a Natale, ma gli daranno qualche mese, non c'è dubbio".

Vale la pena ricordare che lo scorso fine settimana il Manchester United ha subito una pesante sconfitta contro il Liverpool sul terreno di casa, l'Old Trafford, nel North West Derby. La partita, valida per il terzo turno della Premier League inglese, si è conclusa con il punteggio di 3-0 in favore dei Reds. Dopo tre giornate, Bruno Fernandes e compagni si trovano al 14esimo posto in classifica con 3 punti.

Le parole di Ten Hag dopo il Liverpool — Il tecnico olandese ha commentato così il ko contro il Liverpool allenato dal connazionale Arne Slot: "Non è che io sia Harry Potter, bisogna riconoscerlo. Per tre giocatori si è trattato del primo inizio di stagione. Manuel Ugarte non ha giocato un minuto, deve migliorare la sua forma fisica. Poi dobbiamo inserirlo nella squadra. Sono sicuro che darà il suo contributo alla nostra squadra. Ci vorranno un paio di settimane, forse anche un mese. È lo stesso per molti giocatori.

Non voglio parlare di cose positive oggi (domenica, ndr). Questa sconfitta fa male a noi e ai nostri tifosi. È la terza partita della stagione. Ho dovuto spiegarlo così tante volte. Dobbiamo costruire una nuova squadra. Staremo bene, ma è chiaro che dobbiamo migliorare. Alla fine della stagione sono abbastanza convinto che avremo una grande possibilità di sollevare un altro trofeo".