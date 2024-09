Crisi Manchester United, Ten Hag ha perso 33 partite su 118 in due anni

Il tecnico olandese ha perso il 28,0% delle sue gare sulla panchina in competizioni ufficiali, la più alta percentuale di sconfitte per un allenatore con almeno 100 gare con i Red Devils dai tempi di Tommy Docherty nel 1977 (28,5%)...

Erik Ten Hag, infatti, ha perso il 28,0% delle sue gare in panchina con lo United in competizioni ufficiali (33/118), la più alta percentuale di sconfitte per un allenatore con almeno 100 partite con il club mancuniano dai tempi di Tommy Docherty nel 1977 (28,5%).

Le parole di Ten Hag dopo il ko col Liverpool

Il tecnico olandese ha commentato così il ko contro il Liverpool allenato dal connazionale Arne Slot: "Non è che io sia Harry Potter, bisogna riconoscerlo. Per tre giocatori si è trattato del primo inizio di stagione. Manuel Ugarte non ha giocato un minuto, deve migliorare la sua forma fisica. Poi dobbiamo inserirlo nella squadra. Sono sicuro che darà il suo contributo alla nostra squadra. Ci vorranno un paio di settimane, forse anche un mese. È lo stesso per molti giocatori.