All'Old Trafford non c'è partita: trionfo del Liverpool sullo United nel North West Derby, decisiva una doppietta di Luis Diaz e un gol di Salah

Vincenzo Bellino Redattore 1 settembre 2024 (modifica il 1 settembre 2024 | 19:05)

Al Teatro dei Sogni va in scena il posticipo domenicale tra i padroni di casa del Manchester United e l'ambizioso Liverpool di Arne Slot. I Reds, che in settimana hanno dato il benvenuto all'ex Juventus Federico Chiesa, sognano la terza vittoria in altrettante partite che gli permetterebbe di agganciare il Manchester City in vetta alla classifica. Red Devils, invece, a caccia di riscatto dopo il ko della scorsa settimana contro il Brighton e di un successo che nel North West Derby manca dal 2022.

Doppio Luis Diaz al 45' — Pronti, via e il Liverpool sblocca subito l'incontro con Alexander Arnold che al termine di un'azione personale di Gravenberch, mette dentro su assist di Robertson. La gioia per i Reds dura poco perchè il VAR annulla per fuorigioco di partenza del laterale scozzese. Dopo un inizio di partita al cardiopalma, i ritmi calano col trascorrere dei minuti, a riaccendere gli animi ci pensa Luis Diazche al 35' raccoglie un cross di Salah dalla destra e di testa infila l'1-0. Passano altri 7' e il Liverpool raddoppia ancora con Luis Diaz: la difesa dello United si dimentica dell'attaccante colombiano che, servito nuovamente da Salah, sigla il 2-0 con una conclusione precisa a fil di palo, che non lascia scampo a Onana.

Due assist e un gol per Salah — Il copione della gara non cambia nella seconda frazione di gioco. Il Liverpool al primo affondo trova il gol del 3-0 al 56': lo United, come in occasione del 2-0, perde un'altra palla sanguinosa in mezzo al campo, Szoboszlai avanza e serve Salah che fa centro sul primo palo. Due assist e un gol per l'egiziano che dopo neanche un giro di orologio sfiora il 4-0 e la doppietta personale; errore in fase di disimpegno di Lisandro Martinez, l'ex Roma e Fiorentina semina il panico in area di rigore dei Red Devils, ma spedisce il pallone sopra la traversa col sinistro.

La terza rete incassata nel pomeriggio inglese mette in ginocchio il Manchester United, la retroguardia di ten Hag viene presa d'assalto e al 58' è ancora Salah a flirtare con il poker. Al 63'è il Liverpool a tremare su un cross di Rashford, Zirkzee colpisce di testa a botta sicura ma trova la risposta prodigiosa di Alisson che mantiene inviolata la propria porta. A 10' dal termine è ancora l'ex Bologna protagonista, sempre sull'assistenza di Rashford, ma il tentativo dell'11 dello United termina sul fondo.

Slot vince il derby olandese con Ten Hag — Grazie al successo ottenuto sul Manchester United, il Liverpool aggancia il Manchester City in testa alla classifica con nove punti (tre vittorie su tre). Oltre al danno anche la beffa per l'allenatore dei Red Devils Erik ten Hag che perde il North West Derby, ma anche il derby olandese col collega dei Reds Arne Slot.