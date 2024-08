Fermín López sorpreso a guardare il Barcellona... su un sito web pirata

Barcellona, Fermín che fai?

Fermín si è affrettato a cancellare la storia su Instagram, ma non è sfuggito alle critiche. Molti tifosi si sono chiesti ironicamente se il Barcellona non lo pagasse abbastanza per l'abbonamento ai canali sportivi. Ma il caso è più serio di così. Il campionato spagnolo ha nella lotta alla pirateria uno dei suoi cavalli di battaglia e la gaffe del 21enne di Flick non aiuta la causa.