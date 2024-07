Barça, ecco la nuova prima maglia: celebra i 125 anni di storia del club

Il Barcellona ha svelato sui suoi canali ufficiali la prima divisa per la stagione 2024-2025.

Il Barcellona ha presentato oggi ufficialmente la prima maglia per la nuova stagione.

Barcellona, ecco la nuova divisa

Per celebrare i 125 anni di storia del club, il design della maglia del Barça per l'annata 2024/25 si ispira all'eredità, alla storia e agli inizi del team. Utilizzando i colori blaugrana, presenti come elemento principale nello scudetto, è stato creato un design distinto, unico e simbolico che evoca l'identità della squadra nel corso della sua storia.