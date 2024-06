Copa América, Ronaldinho ritratta: “Non abbandonerò mai il Brasile”

Il Pallone d'Oro 2005 spiega le sue dichiarazioni dei giorni scorsi: "Non direi mai quelle cose che avete visto... Quelle parole sono commenti reali che ho visto su internet... Immaginate di sentire questi messaggi prima di giocare?".

Dopo aver criticato il Brasile in un'intervista diventata subito virale e aver garantito che non avrebbe guardato nessuna delle partite della Nazionale in Copa América perché "manca la qualità, la grinta e l'impegno", Ronaldinho è tornato a parlare. Il Pallone d'Oro 2005 sui social ha sottolineato che si trattava solo di una trovata pubblicitaria, affermando che non avrebbe "mai abbandonato il Brasile".

Ronaldinho spiega su Instagram — "Non abbandonerei mai il calcio brasiliano - ha scritto Ronaldinho su Instagram -, mai. E non direi mai quelle cose che avete visto... In realtà, quelle parole provengono da veri tifosi brasiliani, sono commenti reali che ho visto su internet... Immaginate di sentire questi messaggi prima di giocare? Non puoi, la tua motivazione si abbassa...

Il sostegno dei tifosi fa una grande differenza per un giocatore, so quello che dico. Ragazzi, quello che serve ai nostri ragazzi è il sostegno in questo momento. Più fiducia mostriamo noi, più fiducia avranno loro in campo. Ecco perché mi sono unito a Rexona in questo movimento per incoraggiare Torcida Que Não Abandona. Chiediamo a tutti di inviare messaggi di sostegno e fiducia nella Copa CONMEBOL América™️".

Si trattava quindi, come riporta socialmediasoccer.com, di una trovata di marketing di una marca di deodoranti. L'azione è stata rivelata in un post di Fred, di Desimpedidos, insieme a Dinho. Il "motto" della campagna è in sinergia con lo slogan del prodotto: "Rexona non ti abbandona".

Il debutto del Brasile in Copa América — Vale la pena ricordare che la Copa América prende il via il 20 giugno e il Brasile giocherà solo quattro giorni dopo, contro Costa Rica.

La Seleção del ct Dorival Júnior è inserita nel gruppo D con Colombia e Paraguay.

La lista completa dei convocati — Portieri

Bento - Athletico-PR

Alisson - Liverpool (ING)

Rafael - São Paulo

Laterali

Danilo - Juventus (ITA)

Yan Couto - Girona (ESP)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Wendell - Porto (POR)

Difensori

Beraldo - PSG (FRA)

Eder Militão - Real Madrid (ESP)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Marquinhos - PSG (FRA)

Bremer - Juventus (ITA)

Centrocampisti

Andreas Pereira - Fulham (ING)

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Attaccanti

Pepê - Porto (POR)

Endrick - Palmeiras

Evanilson - Porto (POR)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Savinho - Girona (ESP)

Vinicius Junior - Real Madrid (ESP)