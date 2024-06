Raphinha: “Ronaldinho qualche giorno fa ha chiesto i biglietti a Vinicius”

Dinho aveva rivelato qualche giorno fa che non avrebbe guardato il Brasile in Copa América. L'attaccante del Barcellona risponde: "Non sono d'accordo sul fatto che non ci sia determinazione o desiderio e che i giocatori siano mediocri".

16 giugno 2024

Raphinha, attaccante della Nazionale brasiliana, si è preso la briga di parlare delle controverse dichiarazioni di Ronaldinho, che aveva detto di non guardare le partite del Brasile in Copa América.

Raphinha replica a Ronaldinho — Dinho ha parlato, tra le altre cose, della mancanza di leadership della Seleção: "È stata una sorpresa non solo per me, ma per tutto il gruppo… Non aveva mai fatto una dichiarazione del genere in vita sua. Al contrario, ha sempre dimostrato il suo sostegno alla Nazionale. È stata una sorpresa per molte persone. Lo considero un idolo, un riferimento: tutti quelli che sono in Nazionale, non solo i giocatori, ma tutti quelli che lavorano qui lo vedono come un riferimento", ha sottolineato Raphinha.

"Siamo ancora più sorpresi se si considera che Ronaldinho pochi giorni fa ha chiesto i biglietti a Vinicius", ha aggiunto il 27enne giocatore del Barcellona.

"Per noi è stato uno shock. Ovviamente non siamo d'accordo, io non sono d'accordo. Sono al terzo anno e vedo impegno, voglia, orgoglio nel vestire la maglia, Non sono d'accordo con quanto detto, non vedo mancanza di grinta, voglia, avere giocatori multimediali che indossano la maglia della Nazionale. Non sono assolutamente d'accordo, hanno tutti qualità, meriti".

La lista completa dei convocati del Brasile

Portieri

Bento - Athletico-PR

Alisson - Liverpool (ING)

Rafael - São Paulo

Laterali

Danilo - Juventus (ITA)

Yan Couto - Girona (ESP)

Guilherme Arana - Atlético-MG

Wendell - Porto (POR)

Difensori

Beraldo - PSG (FRA)

Eder Militão - Real Madrid (ESP)

Gabriel Magalhães - Arsenal (ING)

Marquinhos - PSG (FRA)

Bremer - Juventus (ITA)

Centrocampisti

Andreas Pereira - Fulham (ING)

João Gomes - Wolverhampton (ING)

Éderson - Atalanta (ITA)

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Attaccanti

Pepê - Porto (POR)

Endrick - Palmeiras

Evanilson - Porto (POR)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Gabriel Martinelli - Arsenal (ING)

Raphinha - Barcelona (ESP)

Savinho - Girona (ESP)

Vinicius Junior - Real Madrid (ESP)