Feyenoord-Sparta, dove vedere il derby di Rotterdam in tv e in streaming

Feyenoord e Sparta Rotterdam tornano a sfidarsi questo sabato in Eredivisie: ecco dove seguire il derby olandese.

Luca Paesano Redattore 5 febbraio 2025 (modifica il 5 febbraio 2025 | 10:58)

Dopo la sconfitta nell’ultimo turno nel big match contro l’Ajax, per il Feyenoord arriva subito un’altra nuova grande sfida. Questo sabato, la formazione di Brian Priske scenderà in campo nel sentitissimo derby di Rotterdam contro lo Sparta. Una partita sulla carta alla portata, che tuttavia nasconde inevitabilmente grandi insidie, data la grande rivalità che anima le due tifoserie. L’appuntamento con il fischio di inizio è alle ore 21:00, al Feyenoord Stadium.

Feyenoord-Sparta Rotterdam, come arrivano le due squadre all’incontro — Momento decisamente delicato in casa Feyenoord, che ha raccolto appena un punto nelle ultime 4 giornate di Eredivisie, pareggiando con il Willem II e subendo sconfitte contro Utrecht, PSV e Ajax. Ad aggravare ancor più il bilancio c'è anche il pesante 6-1 incassato dal Lille nell’ultimo turno di Champions League, che completa il quadro di un mese piuttosto nero per la formazione di Brian Priske.

Con il brutto ko nel De Klassieker contro l’Ajax, il Feyenoord ha perso terreno ed è scivolato al quinto posto in classifica, subendo il sorpasso da parte dell’AZ Alkmaar. La sconfitta ha portato anche a 6 i punti di distanza dal terzo posto che vale un piazzamento alla prossima Champions League. I biancorossi hanno bisogno di invertire la rotta prima che sia troppo tardi, ed in tal senso, la partenza di Santiago Gimenez nelle ultime ore del calciomercato non è certamente d’aiuto.

Momento invece sorprendentemente positivo per lo Sparta Rotterdam, che arriva da 4 partite consecutive senza sconfitta. Con 2 vittorie e 2 pareggi, i Kasteelheren hanno ottenuto 8 punti a fronte dei 12 conquistati nelle precedenti 17 partite e hanno trovato un bello slancio per fuoriuscire dalla zona retrocessione. I biancorossi sono al terzultimo posto, che vale ancora i play out, ma le distanze con le squadre davanti sono ridottissime, tant’è che ad appena 6 punti ci sono i posti che valgono le qualificazioni alla Conference League.

Feyenoord-Sparta Rotterdam, i precedenti del derby — I precedenti del derby di Rotterdam sono nettamente sbilanciati in favore del Feyenoord, che arriva da una striscia di imbattibilità che va avanti dal 5 marzo 2017. Sono passati esattamente 7 anni e 11 mesi dall’ultima volta che lo Sparta è riuscito ad imporsi nella stracittadina. Da quel momento, il Club van het volk (la squadra del popolo) ha ottenuto 14 risultati utili consecutivi, rappresentati da 10 vittorie e 4 pareggi. Il trend è ancor più marcato nelle sfide che si sono disputate al Feyenoord Stadium, campo in cui lo Sparta Rotterdam non solo non vince, ma non va neppure a segno dal 2020.

Dove vedere il derby di Rotterdam in tv e in streaming — La sfida di Eredivisie tra Feyenoord e Sparta Rotterdam è in programma per sabato 8 febbraio alle ore 21:00 al Feyenoord Stadium. La sfida non sarà trasmessa in diretta da nessuna emittente televisiva, poiché nessun editore in Italia ha acquistato i diritti per il campionato olandese. Per chi è registrato ai siti di scommesse, tuttavia, alcuni di questi mettono a disposizione la sezione del live streaming dove poter seguire il match.