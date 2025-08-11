Fenerbahce-Feyenoord, occhi puntati su Sem Steijn: il trequartista goleador

Feyenoord, Steijn pronto a sorprendere tutti ancora una volta nel match di ritorno dei preliminari di Champions League contro il Fenerbahce.

Gennaro Dimonte 11 agosto - 20:34

La sfida di ritorno di Champions League tra Fenerbahce e Feyenoord sarà molto probabilmente carica di agonismo ed emozioni e uno dei giocatori che potrebbe deciderla è Sem Steijn. Il trequartista olandese è di sicuro tra i giocatori più pericolosi a disposizione dei biancorossi e ha già inciso nella prima giornata di Eredivisie, segnando un gol nel 2-0 contro il NAC Breda. Ma quali sono le sue caratteristiche? Perchè segna come una prima punta? Capiamo perchè la gente di Rotterdam sponda Feyenoord ha già dimenticato Gimenez.

ENSCHEDE, OLANDA- 23 NOVEMBRE: Sem Steijn, attaccante del Feyenoord in azione con il Twente nel 2024. (Foto di Alex Bierens de Haan/Getty Images)

Il profilo di Sem Steijn — Nato a L'Aia nel 2001, Sem Steijn cresce calcisticamente nel Den Haag fino a raggiungere la prima squadra a soli 17 anni. Passa in prestito prima al Venlo poi in Arabia Saudita, all'Al-Wahda, dove giocherà soltanto due partite senza lasciare il segno seguendo suo padre Maurice in entrambe le esperienze. Da qui inizia un lungo percorso che lo vedrà giocare stabilmente al Den Haag dal 2019 al 2022, collezionando 35 presenze e 15 reti nell'ultima stagione in Eerste Divisie e guadagnando le attenzioni del Twente, che decide di puntare sul ragazzo da svincolato.

L'impatto con il nuovo club è ottimo e nel primo anno segna 6 reti, mostrando le sue grandi qualità con la palla al piede e in zona offensiva, soprattutto sulla trequarti. Il talento di questo ragazzo esplode definitivamente nel 2023-2024, quando realizza 19 gol e 3 assist ed entra nel cuore dei tifosi. Le sue abilità da goleador gli permettono addirittura di raddoppiare il bottino e di diventare il capocannoniere della Eredivisie a quota 24.

Il Feyenoord punta su Steijn: con Van Persie può crescere ancora — Immaginatevi in una società che cede un giocatore come Santiago Gimenez che aveva realizzato ben 16 gol in metà stagione fino a quel momento. Qualsiasi tifoso di una big europea avrebbe iniziato a storcere il naso ma in Olanda il calcio è innovazione, crescita e soprattutto sviluppo di nuovi talenti. Lo sa bene l'allenatore Robin Van Persie, che di mestiere faceva il grande attaccante, che ha deciso di comune accordo con il club di puntare su Sem Steijn.

Trequartista atipico, tecnico, brevilineo e con uno spiccato senso del goal. Nonostante la bassa statura, il 24enne può giocare anche da mezzala e all'occorrenza può essere impiegato come punta centrale. Un vero e proprio jolly offensivo, quello a disposizione dell'ex Arsenal. Il suo idolo è Ruud van Nistelrooij e lo si percepisce da come riesce a bucare le difese avversarie con una facilità estrema.

Il suo esordio con gol contro il NAC Breda e l'ottima prestazione nel match di andata dei preliminari di Champions League contro il Fenerbahce sono il classico esempio di chi vuole sfruttare ogni opportunità che si trovi davanti alla carriera. Sem Steijn è già pronto a incantare i suoi nuovi tifosi, con l'obiettivo di tornare a vincere un trofeo e giocare da protagonista la massima competizione europea.