All'Estadio Da Luz si parte dal 2-0 dell'andata in favore dei portoghesi: ecco la nostra previsione per la sfida di ritorno

Federico Iezzi Collaboratore 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 16:02)

Agosto, si sa, è tempo di ferie, mare e sole. Ma è anche tempo di calcio. Nei campi di tutta Europa, infatti, sono centinaia le squadre che si giocano la qualificazione ad una coppa europea, sia Champions o Europa League oppure la Conference. Per quanto riguarda la più ambita di tutte, la Champions League, in questi giorni si conclude il terzo turno e ci si prepara ai playoff. Proprio nel match di ritorno del terzo turno si scontrano domani, ore 21 all'Estadio Da Luz, Benfica e Nizza. Ecco il pronostico di DDD.

La partita di andata — Nella prima sfida tra le due aquile ha avuto meglio quella portoghese. La squadra di Bruno Lage ha vinto la trasferta in terra francese imponendosi per due reti a zero contro un Nizza decisamente modesto. Si è rivelato subito decisivo il nuovo acquisto del club degli Encarnados: Franjo Ivanovic. Il giovane attaccante croato, arrivato dall'Union Saint-Gilloise per circa 23 milioni di euro, ha infatti segnato il primo gol. La seconda rete porta invece la firma di Florentino Luis.

Il momento delle due squadre — I ragazzi di Bruno Lage, nonostante abbiano perso per una inezia il campionato, sono reduci da una ottima stagione. E le prime battute di quella che sta iniziando promettono bene. In questo periodo i lusitani hanno perso solo contro il Chelseanel Mondiale per Club e in Coppa di Portogallo contro lo Sporting. Rivali che hanno poi battuto il 31 luglio nella finale di Supercoppa Portoghese per 1-0 con gol di Pavlidis.

La sensazione è che difficilmente le aquile possano perdere il match di ritorno contro il Nizza, squadra decisamente inferiore per talento e caratura internazionale. La squadra di Haise, invece, ha chiuso la scorsa stagione quarta, piazzamento che le ha garantito un posto nelle qualificazioni per la prossima Champions League. Ma l'impegno è difficile, forse superiore alle forze di questa squadra. La stagione, iniziata proprio con la partita di andata contro il Benfica, si è quindi aperta con una sconfitta.

La partita — Nella gara di andata il Benfica ha dimostrato di essere una squadra pronta e matura. Nel match di ritorno dovrà saper gestire il possesso per segnare e chiudere definitivamente la questione. Ci si aspetta, quindi, un Benfica propositivo e offensivo. Attacco deve anche essere la chiave della partita per i padroni di casa, chiamati ad una impresa a dir poco complessa. Bisognerà segnare e subito per poter avere qualche possibilità.

Il pronostico — Le quote sono sicuramente favorevoli al segno 1: la vittoria dei padroni di casa è sicuramente l'esito più probabile del match. Una buona giocata alternativa può essere quella dell'1+ over. Da non sottovalutare anche il gol.