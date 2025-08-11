Agosto, si sa, è tempo di ferie, mare e sole. Ma è anche tempo di calcio. Nei campi di tutta Europa, infatti, sono centinaia le squadre che si giocano la qualificazione ad una coppa europea, sia Champions o Europa League oppure la Conference. Per quanto riguarda la più ambita di tutte, la Champions League, in questi giorni si conclude il terzo turno e ci si prepara ai playoff. Proprio nel match di ritorno del terzo turno si scontrano domani, ore 21 all'Estadio Da Luz, Benfica e Nizza. Ecco il pronostico di DDD.
Il pronostico
Benfica e Nizza si giocano un posto in Champions: ecco il pronostico di DDD
La partita di andata—
Nella prima sfida tra le due aquile ha avuto meglio quella portoghese. La squadra di Bruno Lage ha vinto la trasferta in terra francese imponendosi per due reti a zero contro un Nizza decisamente modesto. Si è rivelato subito decisivo il nuovo acquisto del club degli Encarnados: Franjo Ivanovic. Il giovane attaccante croato, arrivato dall'Union Saint-Gilloise per circa 23 milioni di euro, ha infatti segnato il primo gol. La seconda rete porta invece la firma di Florentino Luis.
Il momento delle due squadre—
I ragazzi di Bruno Lage, nonostante abbiano perso per una inezia il campionato, sono reduci da una ottima stagione. E le prime battute di quella che sta iniziando promettono bene. In questo periodo i lusitani hanno perso solo contro il Chelseanel Mondiale per Club e in Coppa di Portogallo contro lo Sporting. Rivali che hanno poi battuto il 31 luglio nella finale di Supercoppa Portoghese per 1-0 con gol di Pavlidis.
La sensazione è che difficilmente le aquile possano perdere il match di ritorno contro il Nizza, squadra decisamente inferiore per talento e caratura internazionale. La squadra di Haise, invece, ha chiuso la scorsa stagione quarta, piazzamento che le ha garantito un posto nelle qualificazioni per la prossima Champions League. Ma l'impegno è difficile, forse superiore alle forze di questa squadra. La stagione, iniziata proprio con la partita di andata contro il Benfica, si è quindi aperta con una sconfitta.
La partita—
Nella gara di andata il Benfica ha dimostrato di essere una squadra pronta e matura. Nel match di ritorno dovrà saper gestire il possesso per segnare e chiudere definitivamente la questione. Ci si aspetta, quindi, un Benfica propositivo e offensivo. Attacco deve anche essere la chiave della partita per i padroni di casa, chiamati ad una impresa a dir poco complessa. Bisognerà segnare e subito per poter avere qualche possibilità.
Il pronostico—
Le quote sono sicuramente favorevoli al segno 1: la vittoria dei padroni di casa è sicuramente l'esito più probabile del match. Una buona giocata alternativa può essere quella dell'1+ over. Da non sottovalutare anche il gol.
