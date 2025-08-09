Aspettando le altre partite della prima giornata di quest'edizione, ecco i verdetti e i bilanci della scorsa annata dove non sono mancate le sorprese

Jacopo del Monaco 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 10:02)

La Primeira Liga, ovvero la massima competizione portoghese, ha avuto inizio ieri sera. La partita che ha inaugurato il campionato 2025/2026 è stata Casa Pia contro Sporting Lisbona, con la squadra ospite che ha vinto 0-2: hanno segnato Francisco Trincão e Morten Hjulmand. Nell'attesa che si giochino gli altri match della prima giornata, vediamo insieme come si è conclusa la scorsa edizione del campionato.

Recap della Primeira Liga 24/25: girone d'andata L'ultima edizione della Liga portoghese iniziava con lo Sporting Lisbona campione in carica e determinato a difendere il titolo. Benfica e Porto, ovviamente, erano le due squadre che avevano il compito di insidiare i biancoverdi. Dopo quattro giornate il Benfica esonera Schmidt e prende Bruno Lage, mentre lo Sporting ha il comando della classifica. Al termine della giornata numero 11, però, Ruben Amorim lascia i Leões per andare al Manchester United ed il club portoghese chiama João Pereira.

A partire dalla 16ª giornata, quest'ultimo viene esonerato e prende il suo posto Rui Borges che, fino a quel momento, allenava il Vitoria Guimarães. Terminata la 15ª giornata, il Benfica passa in testa staccando di un punto Porto e Sporting ma, due giornate dopo, i biancoverdi tornano primi.

Girone di ritorno ed esiti finali — Alla 23ª giornata, Ágiuas e Leões hanno entrambe 53 punti e comandano la Liga, mentre il Porto sembra essersi defilato dalla corsa al titolo. Poi, per due giornate, lo Sporting riconquista la vetta, mentre alla 28ª torna in testa il Benfica. Dalla giornata seguente fino alla penultima giornata, le due squadre di Lisbona hanno messo in atto una bellissima lotta al titolo a distanza, con lo scontro diretto della penultimo giornata terminato 1-1.

All'ultima giornata, il pareggio delle Ágiuas contro il Braga permette ai Leões, che hanno vinto 2-0 contro il Guimarães, di mettere in bacheca il 21° titolo di Campione di Portogallo della loro storia. Per i biancoverdi, il centravanti svedese Viktor Gyokeres è stato determinate grazie ai suoi 39 gol. Alla fine, il Porto completa il podio, mentre Braga e Santa Clara chiudono la top 5. Retrocedono Farense e Boavista, mentre l'AVS mette al sicuro il posto in campionato battendo allo spareggio il Vizela, terza classifica della Segunda Liga.