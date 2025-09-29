L'ex mediano dell'Olanda è andato a muso duro sull'attaccante danese dopo la sua deludente prestazione contro il Braga. Il classe 2000 l'anno scorso ha vestito la maglia dell'Hellas Verona.

Mattia Celio Redattore 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 16:30)

Se in Olanda il Feyenoord continua a farla da padrona, lo stesso non si può dire nelle coppe europee. La sconfitta nella prima giornata di Europa League contro il Braga ha lasciato molti punti interrogativi e le prime critiche, in modo particolare su Casper Tengstedt. Il neo attaccante dei biancorossi non è mai riuscito ad incidere tanto che già ci sono i primi sportivi che iniziano a dubitare di lui. Primo tra tutti Rafael van der Vaart.

Feyenoord, van der Vaart boccia Tengstedt: "Non so chi lo abbia preso" — Un Feyenoord a due volti in questa prima fase di stagione. Dominante in patria, subalterno nella coppe europee. I 19 punti nelle prime sette partite di Eredivisie hanno portato la squadra di Robin van Persie al comando della classifica a +3 sull'Ajax, ma in Europa è partita con il piede sbagliato perdendo contro il meno quotato Braga. Nonostante sia solo la prima giornata di Europa League, la sconfitta contro i portoghesi ha fatto venire fuori i primi dubbi sul club olandese, soprattutto ad una leggenda del calcio tulipano, ovvero Rafael van der Vaart.

L'ex centrocampista, che conta 109 presenze in Nazionale olandese, si è detto molto deluso della prestazione dei biancorossi, ma in particolare ha criticato fortemente l'attaccante Casper Tengstedt. Arrivato dal Benfica nell'ultima sessione di calciomercato dopo il prestito al Verona, il danese non è riuscito a trovare la via della rete. Ma a fare discutere è il "curriculum" del classe 2000 prima di approdare a Rotterdam: appena 4 reti in 35 partite con le Aquile. Troppo poco per guidare l'attacco di una squadra abituata a giocare ad alti livelli.

Proprio su di lui l'ex Ajax ha dichiarato a Studio Voetbal: "Non so chi lo abbia comprato, ma dovrebbero licenziarlo immediatamente. L'ho visto giocare al Benfica, incredibile". Anche Ibrahim Afellay non riesce a credere ai suoi occhi. "Chiunque lo abbia ingaggiato deve aver visto le sue partite al contrario." Tengstedt ha giocato finora 84 minuti ufficiali con il Feyenoord, senza ancora esordire in campionato.