Intervistato ai microfoni di 'Talk Sport', Rafael Van der Vaart, ex giocatore dell'Ajax, ha parlato di un episodio avvenuto ai tempi dei lanceri quando, in squadra con lui, giocava Zlatan Ibrahimovic, poi passato alla Juventus di Luciano Moggi.

Van der Vaart e il calcio di Ibrahimovic: la storia dell'olandese — Più volte Rafael Van der Vaart ha parlato di quell'intervento duro che Zlatan Ibrahimovic fece nei suoi confronti in un'amichevole Olanda-Svezia quando entrambi militavano nell'Ajax. L'ex calciatore dei Paesi Bassi è tornato sull'episodio parlando dei due giovani che erano e delle persone che sono oggi: "Ibra uno str***o, abbiamo avuto dei litigi. Dal mio punto di vista era molto arrogante, io avevo un grande ego, eravamo entrambi giovani, dovevamo giocare nella stessa squadra, era una cosa gestibile fino a quando, in una gara fra Olanda e Svezia mi diede un calcio sulla caviglia. Mi ha fatto davvero male, potete vederlo anche su Youtube, ero lì per terra a lamentarmi, quasi a piangere e l'ho guardato, lui era mio compagno di squadra all'Ajax. Lui, invece, semplicemente se ne è andato altrove senza curarsene troppo".

Van der Vaart ha poi proseguito: "Dopo la partita mi sono presentato alla stampa molto arrabbiato affermando che l'aveva fatto apposta, poi sono rientrato nello spogliatoio ed ho pensato: "M***a, non avrei dovuto dirlo". Quindi l'ho chiamato e gli ho detto: "Ascolta, mi dispiace per ciò che ho affermato in conferenza". E lì sembrava tutto ok. Il giorno successivo di allenamenti invece è successo il putiferio con Koeman, ci siamo urlati, una parte della squadra era con me, una parte con lui e poi, due giorni dopo, se ne è andato alla Juventus. Nessuno dei due voleva ancora essere compagno dell'altro, ma lui era fortunato che c'era la Juventus e io ho avuto il privilegio di poter restare nella squadra dei miei sogni".

Van der Vaart e il suo rapporto oggi con Ibrahimovic — In chiusura, Van der Vaart ha parlato dell'attualità e dei rapporti con Ibrahimovic dopo tutto quello che è accaduto ai tempi dell'Ajax: "Dopo quell'episodio abbiamo giocato contro due volte, ma è stato tutto tranquillo. Anche lui ha scritto qualcosa nel suo libro proprio in merito a questo episodio, questa storia ha avuto grande seguito in Olanda tanto che è diventata quasi oggetto di scherzi e battute. Oggi ne ridiamo perché tutti abbiamo fatto dei grandi errori, io, lui, Koeman, eravamo tutti molto giovani con un grande ego. Ognuno di noi pensava di essere il migliore del mondo, io lo pensavo".