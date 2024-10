Maximilian Ibrahimovic , figlio di Zlatan , si è raccontato in una lunga intervista alla testata svedese Sportbladet. Il calciatore della Primavera del Milan , fresco di convocazione con la Svezia Under 18 , ha parlato dei suoi inizi nel mondo del calcio e del suo futuro.

Ibrahimovic jr. si racconta: "Odiavo il calcio, poi c'è stato un click"

Ibra jr. ha svelato: "Fino ai miei 11 anni odiavo il calcio. Pensavo fosse la peggior cosa al mondo. Poi ad 11 o 12 anni mi è iniziato a piacere. Lo odiavo e basta. Niente mi sembrava giusto, era tutto sbagliato. Venivo sempre paragonato a mio papà. Non mi ci trovavo, ma poi ho trovato l’amore per questo sport". Come? "Un giorno mi sono svegliato e c’è stato questo "click" nella mia testa, è successo", ha dichiarato il classe 2006.