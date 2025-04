Olivier Rouyer si unisce alla causa

Il torneo sarà una sorpresa per tutti. In Francia non ci sono mai stati eventi simili e tutti vogliono partecipare. Ognuno vuole dare un giusto contributo alla causa. Un nome, che non in molti ricorderanno, è quello di Olivier Rouyer. Il francese è stato un attaccante, che ha militato nel corso della sua carriera in squadre come Strasburgo e Lione, ma è stato anche uno dei primi nella storia del calcio a fare coming-out. Chi più di lui può rappresentare a pieno un evento del genere.