È una dichiarazione precisa e puntuale quella del presidente della FIFA, Gianni Infantino. "L'esclusione della Russia dalle competizioni calcistiche ha alimentato odio e non ha generato benefici". Così il massimo esponente del calcio mondiale in un'intervista rilasciata a Sky News.
FIFA, Infantino: “L’esclusione della Russia ha alimentato odio”
Ma non è tutto: Infantino si è anche sbilanciato in merito al rapporto con il presidente USA, Donald Trump, che proprio in occasione della manifestazione dei Mondiale 2026 ospiterà diversi appuntamenti tra Stai Uniti, Canada e Messico. "Il calcio unisce il mondo e qualunque cosa possiamo fare per contribuire a questo dovremmo farla. Oggettivamente Trump lo sta facendo e lo meriterebbe", ha chiosato ancora il massimo esponente della FIFA. Vediamo nel dettaglio le dichiarazioni rilasciate da Gianni Infantino.
FIFA, le dichiarazioni di Infantino in merito all'esclusione della Russia—
Il Presidente della FIFA ha inoltre affermato di aver preso in considerazione la revoca del divieto imposto alla Russia di partecipare alle competizione calcistiche internazionali: "Credo che dovremmo farlo. Infatti, questo divieto non ha generato alcun vantaggio, anzi, sono sicuro che abbia alimentato ancora più odio e frustrazione al riguardo. Vedere giocare i ragazzi e le ragazze russe in giro per l'Europa sarebbe d'aiuto a quanto sta accadendo attualmente. Qualsiasi divieto è una sconfitta". E sulla possibilità di rivedere le regole, ha aggiunto: "L'organizzazione dovrebbe rivedere le regole e sancire nei nostro statuti che non dovremmo vietare a nessun Paese di giocare a calcio per motivi politici. Non dovrebbe mai accadere".
Infantino su Trump e il Nobel per la pace—
Parole al miele di Infantino, anche nei confronti del Presidente USA Donald Trump: "Il mondo del calcio unisce le persone e promuove la pace. Quindi, qualsiasi iniziativa che contribuisca a questo obiettivo deve essere premiata. È importante riconoscere le persone che fanno qualcosa per garantire la pace nel mondo. Trump merita il premio? Oggettivamente ha avuto un ruolo determinante nel risolvere i conflitti e salvare vite umane. Quindi si, lo meriterebbe". Infine, il presidente della FIFA ha sottolineato: "In un mondo diviso e così aggressivo, abbiamo bisogno di creare spazi di incontro in cui le persone di ogni Paese possano ritrovarsi attorno alla passione comune per il calcio".
