Dalla FIFA arrivano novità. Oltre a delle regole più stringenti circa gli episodi di campo, l'organo internazionale sta pensando a come valorizzare i giovani talenti.
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La FIFA sta pensando ad una nuova misura, che cambierebbe le regole del gioco. Stando a quanto riporta RMC Sport, l'organo internazionale sta pensando ad una nuova regola che obbligherebbe ogni società ad avere almeno un giovane cresciuto nelle proprie giovanili in campo con la prima squadra.
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Dalla FIFA: obbligo giovani in rosa per tutte le societàSecondo RMC Sport la FIFA questa settimana ha avviato un discorso, che andrà avanti per un po' di tempo, su una nuova regola. Secondo il quotidiano francese infatti, si sta pensando di introdurre l'obbligo per tutte le squadre di avere almeno un giovane in rosa. Perciò ogni società dovrà avere nella rosa della propria prima squadra un calciatore cresciuto nelle proprie giovanili. E potrà attingere alle rose di Under20 o Under21 per prelevarne almeno uno. Nulla di definitivo ovviamente, ma le discussioni sono in corso. La regola sarebbe introdotta per dare più spazio ai giovani, e permetterne una crescita più rapida. Sicuramente sarebbe un miglioramento per il calcio nostrano, nel quale i ragazzi fanno ancora difficoltà ad emergere, soprattutto in Serie A.
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Novità in vista del mondialeOltre ad aver discusso della questione giovani, il consiglio della FIFA ha modificato due regole in vista del Mondiale americano a cui ci stiamo preparando. La prima regola riprende il caso Prestianni-Vinicius. In un comunicato la FIFA ha dichiarato che: "Qualsiasi giocatore che si copra la bocca durante un confronto con un avversario può essere sanzionato con un cartellino rosso ed espulso dal campo". In questo modo si eviterebbero diatribe su cosa un calciatore ha o non ha detto.
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