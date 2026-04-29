La FIFA sta pensando ad una nuova misura, che cambierebbe le regole del gioco. Stando a quanto riporta RMC Sport, l'organo internazionale sta pensando ad una nuova regola che obbligherebbe ogni società ad avere almeno un giovane cresciuto nelle proprie giovanili in campo con la prima squadra.

ZURIGO, SVIZZERA – 20 OTTOBRE: Il logo della FIFA è visibile all’esterno della sede della FIFA prima della riunione del Comitato Esecutivo FIFA il 20 ottobre 2011 a Zurigo, Svizzera. Durante il loro terzo incontro dell’anno, tenuto nell’arco di due giorni, il Comitato Esecutivo FIFA approverà i calendari delle partite per la FIFA Confederations Cup Brasile 2013 e per la Coppa del Mondo FIFA Brasile 2014. (Foto di Harold Cunningham/Getty Images)

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Dalla FIFA: obbligo giovani in rosa per tutte le società

Secondo RMC Sport la FIFA questa settimana ha avviato un discorso, che andrà avanti per un po' di tempo, su una nuova regola. Secondo il quotidiano francese infatti, si sta pensando di introdurre l'. Perciò ogni società dovrà avere nella rosa della propria prima squadra un calciatore cresciuto nelle proprie giovanili. E potrà attingere alle rose di Under20 o Under21 per prelevarne almeno uno. Nulla di definitivo ovviamente, ma le discussioni sono in corso., e permetterne una crescita più rapida. Sicuramente sarebbe un miglioramento per il calcio nostrano, nel quale i ragazzi fanno ancora difficoltà ad emergere, soprattutto in

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Oltre ad aver discusso della questione giovani,a cui ci stiamo preparando. La prima regola riprende il caso Prestianni . In un comunicato la FIFA ha dichiarato che: "ed espulso dal campo". In questo modo si eviterebbero diatribe su cosa un calciatore ha o non ha detto.La seconda invece riguarda le interruzioni volontarie delle partite da parte di una dua squadra, ed è nata in seguito all'episodio molto controverso della finale ditra. "". Questa regola va a confermare la decisione presa in occasione della finale del torneo africano, nella quale è stata assegnata la vittoria a tavolino per il Marocco nonostante il successo del Senegal ai rigori.

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