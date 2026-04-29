Il mondo del calcio si appresta a vivere un nuovo cambiamento regolamentare. La IFAB, l'organo supremo che stabilisce le regole del gioco, ha ufficialmente approvato una nuova norma destinata a modificare profondamente la gestione in campo dell'arbitro. Questa modifica, già ribattezzata informalmente come "Legge Prestianni", entrerà ufficialmente in vigore a partire dal Mondiale 2026, che si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti.

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L'idea dell'IFAB per il Mondiale

Tra le ultime novità regolamentari approvate, spicca infatti una norma mirata a colpire un comportamento antisportivo sempre più diffuso: i giocatori che si coprono la bocca durante i confronti faccia a faccia con gli avversari. Questa gestualità, spesso utilizzata in modo subdolo per celare alle telecamere e all'arbitro insulti discriminatori, non sarà più tollerata.

Secondo le nuove disposizioni, d'ora in poi, a totale discrezione dell'organizzatore della competizione, qualsiasi calciatore che ricorra a questa pratica per nascondere il proprio labiale potrà essere sanzionato con un cartellino rosso diretto. Una stretta fondamentale per garantire il rispetto e combattere l'odio sul rettangolo verde.

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L'origine della regola

Questa importante modifica al regolamento non nasce dal nulla, ma trae origine da un grave e recente incidente verificatosi ad altissimo livello. Il caso scatenante ha coinvolto Vinícius e l'argentino Prestianni, in forza al Benfica. L'episodio si è consumato lo scorso febbraio, nella sfida valida per l'andata dei playoff di Champions League disputata a Lisbona.

Subito dopo la rete di Vinicius, gli animi in campo si sono surriscaldati. Durante il confronto, Prestianni si è coperto la bocca con la maglia prima di avvicinarsi alla stella madrilena. L'attaccante brasiliano ha immediatamente richiamato l'attenzione del direttore di gara, chiedendo un intervento ufficiale e accusando frontalmente il giocatore del Benfica di avergli rivolto pesanti epiteti razzisti.

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Gianluca Prestianni è stato duramente sanzionato dalla UEFA con una pesante squalifica di sei giornate. Tuttavia, le motivazioni della sentenza hanno precisato che la punizione è scattata per l'utilizzo di linguaggio omofobo, e non per gli insulti di matrice razzista inizialmente denunciati dal brasiliano.

Al di là della natura specifica dell'insulto accertato, questo triste episodio ha scoperchiato in modo definitivo il problema dei labiali nascosti. Le istituzioni calcistiche hanno quindi deciso di varare questa nuova regola, un passo deciso e necessario per assicurare che il campo da calcio non possa mai più essere sfruttato come una zona franca per le aggressioni verbali e le discriminazioni.

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