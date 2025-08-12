Il Presidente della Conmebol, Alejandro Domínguez, attraverso un post su X ha annunciato dove si terrà l'ultimo atto della competizione.

Lorenzo Maria Napolitano 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 14:27)

A differenza del calcio europeo in cui nei mesi di ottobre e novembre si tirano semplicemente le prime somme, in Sudamerica si vive la fase più accesa e ricca di passione. Da domani, infatti, partiranno gli ottavi di finale della Copa Libertadores, l'equivalente della nostra Champions League. Seguiranno poi i quarti, le semifinali e l'ultimo atto in gara secca. La finale è fissata il 29 novembre, come ha riportato il presidente della Conmebol Alejandro Domínguez ma oltre a fornire la data da cerchiare in rosso sul calendario, ha anche rivelato dove si terrà la partita.

La Coppa torna in Perù — Il momento più emozionante della competizione si terrà a Lima, capitale del Perù, nello stadio Monumental. La Coppa ritorna in Perù dopo 6 anni dall'ultima volta, ma a differenza del 2019 quest'anno ci sarà molto più tempo per poter organizzarsi al meglio. Infatti, nel 2019 la finale si sarebbe dovuta giocare in Cile, ma a causa della delicata situazione e delle tante rivolte all'interno del paese si decise di cambiare luogo poco tempo prima.

Visualizza questo post su Instagram

Quell'anno si contesero la Gloria Eterna il River Plate ed il Flamengo. Ad avere la meglio furono i brasiliani, che riuscirono a superare gli argentini con il risultato di 2-1. Ad aprire le danze fu Santos Borré, ma nei minuti finali Gabriel Barbosa ha mandato in visibilio tutti i suoi tifosi firmando una doppietta d'autore nel giro di tre minuti. In quell'occasione il Flamengo ha alzato la sua seconda Copa Libertadores, ma è ancora più importante per la storia il fatto che da quell'anno è iniziato un vero e proprio dominio da parte delle squadre brasiliane nella competizione.

Dal 2019 vincono la manifestazione soltanto club brasiliani: sfogliando l'albo d'oro da quel momento leggiamo due successi per il Flamengo, due per il Palmeiras ed i primi storici successi di Fluminense (lo scorso anno) e Botafogo (campione in carica).