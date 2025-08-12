derbyderbyderby calcio estero Copa Libertadores, annunciata la sede della finale: si giocherà al Monumental di Lima

Verso la Gloria eterna

Copa Libertadores, annunciata la sede della finale: si giocherà al Monumental di Lima

Copa Libertadores, annunciata la sede della finale: si giocherà al Monumental di Lima - immagine 1
Il Presidente della Conmebol, Alejandro Domínguez, attraverso un post su X ha annunciato dove si terrà l'ultimo atto della competizione.
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

A differenza del calcio europeo in cui nei mesi di ottobre e novembre si tirano semplicemente le prime somme, in Sudamerica si vive la fase più accesa e ricca di passione. Da domani, infatti, partiranno gli ottavi di finale della Copa Libertadores, l'equivalente della nostra Champions League. Seguiranno poi i quarti, le semifinali e l'ultimo atto in gara secca. La finale è fissata il 29 novembre, come ha riportato il presidente della Conmebol Alejandro Domínguez ma oltre a fornire la data da cerchiare in rosso sul calendario, ha anche rivelato dove si terrà la partita.

La Coppa torna in Perù

—  

Il momento più emozionante della competizione si terrà a Lima, capitale del Perù, nello stadio Monumental. La Coppa ritorna in Perù dopo 6 anni dall'ultima volta, ma a differenza del 2019 quest'anno ci sarà molto più tempo per poter organizzarsi al meglio. Infatti, nel 2019 la finale si sarebbe dovuta giocare in Cile, ma a causa della delicata situazione e delle tante rivolte all'interno del paese si decise di cambiare luogo poco tempo prima.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Alejandro Domínguez (@alejandrodominguezws)

Quell'anno si contesero la Gloria Eterna il River Plate ed il Flamengo. Ad avere la meglio furono i brasiliani, che riuscirono a superare gli argentini con il risultato di 2-1. Ad aprire le danze fu Santos Borré, ma nei minuti finali Gabriel Barbosa ha mandato in visibilio tutti i suoi tifosi firmando una doppietta d'autore nel giro di tre minuti. In quell'occasione il Flamengo ha alzato la sua seconda Copa Libertadores, ma è ancora più importante per la storia il fatto che da quell'anno è iniziato un vero e proprio dominio da parte delle squadre brasiliane nella competizione.

Dal 2019 vincono la manifestazione soltanto club brasiliani: sfogliando l'albo d'oro da quel momento leggiamo due successi per il Flamengo, due per il Palmeiras ed i primi storici successi di Fluminense (lo scorso anno) e Botafogo (campione in carica).

Copa Libertadores, annunciata la sede della finale: si giocherà al Monumental di Lima- immagine 2
Il Botafogo festeggia la vittoria della prima Copa Libertadores della sua storia, dopo aver battuto in finale l'Atletico Mineiro a Buenos Aires. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)
Leggi i
commenti
Calcio estero: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA