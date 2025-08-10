River, grave infortunio per Pezzella: rottura del crociato per l’ex Fiorentina

Il difensore argentino è stato costretto ad uscire in barella in lacrime: l'annuncio del River Plate sulle sue condizioni

Luca Paesano Redattore 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 20:13)

Le prime immagini avevano lasciato presagire un problema serio ed i successivi esami hanno confermato il lungo stop per German Pezzella. L’ex difensore della Fiorentina, oggi al River Plate, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore nel corso dell’ultima sfida contro l'Independiente ad Avellaneda.

River, rottura del crociato per German Pezzella Al 40’ del primo tempo, German Pezzella ha avvertito dolore al ginocchio sinistro dopo un contrasto con Walter Mazzanti. Il difensore argentino è caduto a terra in lacrime, richiamando immediatamente l’intervento dello staff medico. L’ex Fiorentina è uscito dal campo in barella, con le mani sul volto, ma una prima diagnosi che parlava solamente di “distorsione” aveva lasciato ben sperare.

Invece, gli esami a cui si è poi sottoposto successivamente hanno confermato la peggiore delle ipotesi: rottura del legamento crociato anteriore e lunghissimo stop in arrivo per il centrale del River. Non ci sono conferme sui tempi di recupero, che chiaramente potrebbero variare in base alla risposta del fisico dell’argentino, ma per German Pezzella potrebbero volerci anche sette o otto mesi per tornare in campo.