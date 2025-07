Non contento di vedere il figlio in panchina, Martin Subiabre, padre di Ian, ha lanciato pesanti insulti contro il tecnico del River Plate: rischia una multa salatissima

Mattia Celio 20 luglio 2025

Il River Plate passeggia sull'Instituto. Nella seconda giornata del Torneo di Clausura, la squadra di Marcelo Gallardo ha battuto gli Albirojos con un roboante 4-0 ottenendo così il secondo successo in altrettante partite. Una vittoria, tuttavia, macchiata dallo squallido gesto contro l'allenatore dei Millonarios da parte del padre di Ian Subiabre, Martin, desideroso di vedere il figlio scendere in campo.

River Plate, Subiabre resta in panchina: il padre lancia forti insulti a Gallardo — Una bella serata per il River Plate rovinata in un colpo dal padre di uno dei componenti della squadra. Si tratta di Ian Subiabre, classe 2005 con già 9 partite e una rete realizzata nella stagione in corso. Il 18enne ieri non è stato chiamato in campo da Marcelo Gallardo. Tutti i 90 minuti passati in panchina, anche quando ormai il risultato (4-0 per i Millonarios) era più che al sicuro. Una decisione che Martin Subiabre, il padre del giovane attaccante, non è proprio andata giù.

Come infatti riporta il quotidiano argentino Tyc Sports, Martin Subiabre, che era in tribuna a seguire il figlio durante la partita, ha iniziato a lanciare pesanti insulti contro l'allenatore del River Plate attraverso gli stati di WhatsApp per sfogare la sua delusione dopo aver visto Ian non essere chiamato in causa: "Sei un figlio di p*****a, la p*****a che ti ha dato alla luce, pezzo di m***a", diceva un primo insulto scritto poco dopo l'inizio della partita.

"Sei un pagliaccio, figlio di p*****a", ha poi ripreso sul 3-0 per i biancorossi dopo che Gallardo ha deciso di mettere in campo Pezzella e Borja, esaurendo così i cambi. Al momento non ci sarebbero notizie relative alla presa di posizione del club argentino nei confronti del genitore, ma è chiaro che Martin rischia di andare incontro ad una multa salatissima. River Plate che, intanto, tornerà in campo lunedì 28 luglio alle 01.45 (orario italiano) allo Stadio Monumental contro il San Lorenzo.