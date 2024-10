Libertadores, continua il dominio brasiliano: la finale sarà Atlético Mineiro-Botafogo

Il Botafogo perde a Montevideo ma conquista comunque il pass per le finali di Libertadores: sarà la quarta finale tutta brasiliana in cinque anni.

Nella notte è arrivato il verdetto finale della Copa Libertadores : la finale della più prestigiosa competizione del continente metterà difronte, di nuovo, due squadre brasiliane: il Botafogo e l'Atlético Mineiro . La squadra di Belo Horizonte ha guadagnato il pass per l'ultimo atto battendo il River Plate, ormai da diversi anni l'unica nota argentina presente alle battute finali del torneo, insieme al Boca Juniors. O'Glorioso - soprannome locale del Botafogo -, invece, raggiunge la finale nonostante la sconfitta (3-1) di questa notte contro il Peñarol .

L'ennesima finale in Verdeoro

La sessantacinquesima edizione della Copa Libertadores sarà decisa in Argentina, nella magnifica cornice dello stadio Vespuccio Liberti, casa del River Plate. Questa sarà l'ennesima finale che metterà difronte due squadre brasiliane, addirittura la quarta in cinque anni. Ad interrompere questo trend ci ha pensato l'anno scorso il Boca Juniors di Edinson Cavani, giunto in finale contro il Fluminense. Furono però i brasiliani, dopo i tempi supplementari, a conquistare la Gloria Eterna.